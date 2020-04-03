Підвищення інфляції, падіння ВВП та середньої заробітної плати: уряд погіршив прогнози
Кабінет Міністрів, 3 квітня, в оновленому прогнозі підвищив рівень інфляції у 2020 році до 11,6%. Водночас уряд погіршив свої очікування щодо інших макроекономічних показників.
Про це свідчить постанова уряду №253, оприлюднена на Урядовому порталі.
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Прогнози опублікувані Кабміном
- уряд очікує, що рівень безробіття становитиме 9,4%,
- середньомісячна заробітна плата працівників – 10,7 тисяч гривень (попередня цифра – 11 тисяч гривень),
- номінальна зарплата з урахуванням інфляції знизиться на 4,5% порівняно з минулорічним показником.
- ВВП впаде на 4,8% (попередня цифра 3,9%).
Зверніть увагу! 30 березня стало відомо, що Кабінет міністрів оновив макроекономічний прогноз, попередньо погіршивши прогноз інфляції з 5,5% до 8,7%, середньорічного курсу гривні – з 27 гривень за долар до 29,5 гривні за долар та прогноз ВВП зі зростання на 3,7% до падіння на 3,9%.
Що таке інфляція?Підвищення загального рівня цін на товари й послуги. При інфляції на одну й ту ж суму грошей після певного часу можна буде купити менше товарів і послуг, ніж раніше. Купівельна спроможність грошей знижується, а самі гроші знецінюються.
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