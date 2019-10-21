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      Підвищення ренти на видобуток руди – бажання Коломойського, яке псує інвестклімат, – економіст

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      Сергій Фурса
      Сергій Фурса / glavred.info

      Інвестиційний клімат в Україні не стає кращим після зміни влади. Тиск з боку силовиків залишився, з судами проблема.

      А законодавчі ініціативи в податковій сфері, які лобіює олігарх Ігор Коломойський, ще більше погіршують інвестклімат.

      Про це в інтерв’ю 24 каналу розповів економічний експерт Сергій Фурса.

      Багато в чому все залежить від судової реформи і реформи СБУ. Суд і СБУ – дві головні проблеми України. Вони "щемлять" бізнес. Величезне розчарування викликає відкат земельної реформи, коли замість ліберальної моделі вибирають модель дуже спокійненько, яка не стане сигналом для інвесторів,
      – підкреслив Фурса.

      Крім того, додає експерт, найбільший приплив інвестицій останніми роками був у відновлювану енергетику – сонце і вітер. Зараз влада намагається ініціювати перегляд тарифів у цій сфері – це теж буде поганим сигналом інвесторам.

      За словами Фурси, деякі податкові зміни, які пропонує влада в законопроєктах №1053 і №1073, є позитиви. Але є й негативні – як у №1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністративних податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві".

      Ініціативу щодо залізної руди (№1210 – Прим. 24) критикують дуже справедливо. Підвищення ренти на видобуток залізної руди – це було чисте бажання Коломойського, яке виникло нізвідки, яке не відповідає нормальним світовим практикам і дійсно псує інвестклімат,
      – наголошує Фурса.

      Що відомо про законопроєкт №1210?
      Цим документом, ініційованим фракцією "Слуга народу", передбачається різке підвищення ренти на видобуток залізної руди. На переконання експертів, законопроєкт не відповідає чинному Податковому кодексу. Якщо його ухвалять це може знищити повністю галузь. Існує ймовірність згортання ділової активності в окремих сегментах народного господарства і економіки в цілому.

      blog_ava
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      Теги: Інвестиції Металургія Податки Податковий кодекс Ігор Коломойський
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