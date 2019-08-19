Підвищення рейтингу та черговий транш: що чекає на економіку України

Економіка України зростає. Але недостатніми темпами. Україні варто підвищувати свій досі дефолтний рейтинг, ставати інвестиційно привабливою. І пам'ятати про ймовірне послаблення гривні.

Таку думку в коментарі 24 каналу висловив експерт ЕДС-Інжиніринг Гліб Трофимчук.

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Падіння економіки за останні роки було занадто істотним. І надолужувати його необхідно щорічним зростанням не у 2-3 %, як зараз, а у щонайменше 5%, або краще 7% зростання в рік,

– зауважив експерт.

Коментуючи підвищення рейтингу України в міжнародних рейтингових агентствах він зауважив: рейтинги не беруть зі стелі, вони є прив'язанами до подій і їх надають із деяким запізненням.

"Причиною нинішнього підвищення рейтингу послужили минулорічні домовленості з МВФ про відкриття нової програми фінансування та виділення кредиту. Зокрема, всі три рейтингові компанії з "великої трійки" – Moody's, S&P і Fitch Ratings – ще в квітні повідомили про підвищення рейтингу України, який все одно залишається дефолтним", – відзначив Трофимчук.

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Заявку на чергові 10 мільярдів доларів від МВФ експерт не вважає позитивною новиною – це кредитні гроші, відтак їх нам належить віддавати. Він нагадав також про держоблігації, що користуються ажіотажним попитом у іноземних інвесторів, що сприяє укріпленню гривні. Але Україні необхідно буде погашати їх з відсотками вже в наступному році.