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      Підвищення рейтингу та черговий транш: що чекає на економіку України

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      Де зараз економічний розвиток України та чого чекати
      Де зараз економічний розвиток України та чого чекати / agropolit.com

      Економіка України зростає. Але недостатніми темпами. Україні варто підвищувати свій досі дефолтний рейтинг, ставати інвестиційно привабливою. І пам'ятати про ймовірне послаблення гривні.

      Таку думку в коментарі 24 каналу висловив експерт ЕДС-Інжиніринг Гліб Трофимчук.

      Читайте також: Чому падає долар і що буде далі: пояснення економістів

      Падіння економіки за останні роки було занадто істотним. І надолужувати його необхідно щорічним зростанням не у 2-3 %, як зараз, а у щонайменше 5%, або краще 7% зростання в рік,
      – зауважив експерт.

      Коментуючи підвищення рейтингу України в міжнародних рейтингових агентствах він зауважив: рейтинги не беруть зі стелі, вони є прив'язанами до подій і їх надають із деяким запізненням.

      "Причиною нинішнього підвищення рейтингу послужили минулорічні домовленості з МВФ про відкриття нової програми фінансування та виділення кредиту. Зокрема, всі три рейтингові компанії з "великої трійки" – Moody's, S&P і Fitch Ratings – ще в квітні повідомили про підвищення рейтингу України, який все одно залишається дефолтним", – відзначив Трофимчук.

      Детальніше про перспективи читайте: Зростання української економіки: позитиви і ризики

      Заявку на чергові 10 мільярдів доларів від МВФ експерт не вважає позитивною новиною – це кредитні гроші, відтак їх нам належить віддавати. Він нагадав також про держоблігації, що користуються ажіотажним попитом у іноземних інвесторів, що сприяє укріпленню гривні. Але Україні необхідно буде погашати їх з відсотками вже в наступному році.

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      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Інвестиції Гроші Гривня Долар-Гривня Рейтинги
      Джерело: 24 канал
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