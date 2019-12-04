Підвищення тарифів буде в будь-якому випадку: експерт про заборону купівлі електроенергії в РФ

Тарифи на електроенергію для населення встановлює національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. У них є план, згідно з яким підвищення тарифів має відбутися протягом наступного року.

Ціна з 90 копійок має вирости до 1 гривні 50 копійок, тобто, умовно кажучи, підвищиться на 60%. Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів економічний оглядач Олег Гавриш.

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За словами експерта, дозвіл чи заборона на імпорт електроенергії з Росії не впливає на зміни цін для населення. Однак для промисловості ціна змінюється в залежності від того, чи є конкуренція на ринку.

Як підготуватися до підвищення тарифів

Олег Гавриш зазначив, що українці мають серйозно задуматися над енергозбереженням у своїх домівках. Він радить замінити звичайні лампи на енергозберігаючі, встановити спеціальні лічильники, які рахують за подвійним тарифом.

Вже відкрилося чимало компаній, які допомагають вам отримати більш економні можливості,

– прокоментував експерт.

Він наголосив, що підвищення тарифів відбудеться у будь-якому випадку. Тож уже через рік українці будуть платити майже вдвічі більше.



Скільки платять за комуналку в різних країнах / Інфографіка 24 каналу

Нові правки Геруса

На думку Олега Гавриша, те, що Герус відмовився від своєї ж правки, є політичним рішенням, оскільки ніхто не хоче залежати від Росії і, зокрема, від Путіна в імпорті електроенергії.

Крім цього, зараз російська електроенергія за ціною не вища, ніж українська, тому немає сенсу її купувати,

– відзначив експерт.

Чи вплине відмова від імпорту з РФ на фінанси Коломойського?

За словами Олега Гавриша, наразі Коломойського більше хвилює те, що гривня зміцнила свої позиції. Зокрема він продовжує тиснути на Нацбанк, щоб девальвувати гривню і цим підвищити долар.

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Експерт додав, що Коломойський судився з Укренерго і досягнув того, щоб тарифи для нього не підвищувались.

Що відомо про новий законопроєкт?