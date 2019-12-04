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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ

      Підвищення тарифів буде в будь-якому випадку: експерт про заборону купівлі електроенергії в РФ

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      Тарифи на електроенергію для населення встановлює національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. У них є план, згідно з яким підвищення тарифів має відбутися протягом наступного року.

      Ціна з 90 копійок має вирости до 1 гривні 50 копійок, тобто, умовно кажучи, підвищиться на 60%. Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів економічний оглядач Олег Гавриш.

      До теми: Ракова пухлина економіки: Тарасюк заявив про неминучість росту тарифів на електроенергію

      За словами експерта, дозвіл чи заборона на імпорт електроенергії з Росії не впливає на зміни цін для населення. Однак для промисловості ціна змінюється в залежності від того, чи є конкуренція на ринку. 

      Як підготуватися до підвищення тарифів

      Олег Гавриш зазначив, що українці мають серйозно задуматися над енергозбереженням у своїх домівках. Він радить замінити звичайні лампи на енергозберігаючі, встановити спеціальні лічильники, які рахують за подвійним тарифом.  

      Вже відкрилося чимало компаній, які допомагають вам отримати більш економні можливості,
      – прокоментував експерт.

      Він наголосив, що підвищення тарифів відбудеться у будь-якому випадку. Тож уже через рік українці будуть платити майже вдвічі більше.

      тарифи комуналка комунальні послуги
      Скільки платять за комуналку в різних країнах / Інфографіка 24 каналу

      Нові правки Геруса 

      На думку Олега Гавриша, те, що Герус відмовився від своєї ж правки, є політичним рішенням, оскільки ніхто не хоче залежати від Росії і, зокрема, від Путіна в імпорті електроенергії. 

      Крім цього, зараз російська електроенергія за ціною не вища, ніж українська, тому немає сенсу її купувати, 
      – відзначив експерт.

      Чи вплине відмова від імпорту з РФ на фінанси Коломойського?

      За словами Олега Гавриша, наразі Коломойського більше хвилює те, що гривня зміцнила свої позиції. Зокрема він продовжує тиснути на Нацбанк, щоб девальвувати гривню і цим підвищити долар.

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      Експерт додав, що Коломойський судився з Укренерго і досягнув того, щоб тарифи для нього не підвищувались.

      Що відомо про новий законопроєкт?

      • Метою закону є недопущення неконтрольованого зростання цін на електроенергію. Зокрема, тарифному регулятору дозволять встановити граничний розмір ціни на електрику на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку.
      • Крім того, у законопроєкті є норма, відповідно до якої забороняється продаж та постачання електричної енергії, імпортованої з Росії за двосторонніми договорами та на внутрішньодобовому ринку. Тарифний регулятор має право анулювати результати торгів про закупівлю електроенергії у Росії.
      • З метою уникнення надзвичайної ситуації в українській енергетичній системі уряд має право скасовувати цю заборону, визначивши термін поновлення її дії. 
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      Автор: Марина Васильєва
      Теги: Новини політики Новини України Електроенергія Ринок електроенергії Україна – Росія Інфографіка Тарифи Ціни Імпорт
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