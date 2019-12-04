Підвищення тарифів буде в будь-якому випадку: експерт про заборону купівлі електроенергії в РФ
Тарифи на електроенергію для населення встановлює національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. У них є план, згідно з яким підвищення тарифів має відбутися протягом наступного року.
Ціна з 90 копійок має вирости до 1 гривні 50 копійок, тобто, умовно кажучи, підвищиться на 60%. Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів економічний оглядач Олег Гавриш.
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За словами експерта, дозвіл чи заборона на імпорт електроенергії з Росії не впливає на зміни цін для населення. Однак для промисловості ціна змінюється в залежності від того, чи є конкуренція на ринку.
Як підготуватися до підвищення тарифів
Олег Гавриш зазначив, що українці мають серйозно задуматися над енергозбереженням у своїх домівках. Він радить замінити звичайні лампи на енергозберігаючі, встановити спеціальні лічильники, які рахують за подвійним тарифом.
Вже відкрилося чимало компаній, які допомагають вам отримати більш економні можливості,
– прокоментував експерт.
Він наголосив, що підвищення тарифів відбудеться у будь-якому випадку. Тож уже через рік українці будуть платити майже вдвічі більше.
Скільки платять за комуналку в різних країнах / Інфографіка 24 каналу
Нові правки Геруса
На думку Олега Гавриша, те, що Герус відмовився від своєї ж правки, є політичним рішенням, оскільки ніхто не хоче залежати від Росії і, зокрема, від Путіна в імпорті електроенергії.
Крім цього, зараз російська електроенергія за ціною не вища, ніж українська, тому немає сенсу її купувати,
– відзначив експерт.
Чи вплине відмова від імпорту з РФ на фінанси Коломойського?
За словами Олега Гавриша, наразі Коломойського більше хвилює те, що гривня зміцнила свої позиції. Зокрема він продовжує тиснути на Нацбанк, щоб девальвувати гривню і цим підвищити долар.
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Експерт додав, що Коломойський судився з Укренерго і досягнув того, щоб тарифи для нього не підвищувались.
Що відомо про новий законопроєкт?
- Метою закону є недопущення неконтрольованого зростання цін на електроенергію. Зокрема, тарифному регулятору дозволять встановити граничний розмір ціни на електрику на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку.
- Крім того, у законопроєкті є норма, відповідно до якої забороняється продаж та постачання електричної енергії, імпортованої з Росії за двосторонніми договорами та на внутрішньодобовому ринку. Тарифний регулятор має право анулювати результати торгів про закупівлю електроенергії у Росії.
- З метою уникнення надзвичайної ситуації в українській енергетичній системі уряд має право скасовувати цю заборону, визначивши термін поновлення її дії.