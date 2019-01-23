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      Підвищення тарифів на послуги УЗ несе загрозу економічному зростанню України, – Устенко

      122 Читать новость на русском
      "Укрзалізниця"
      "Укрзалізниця" / 5.ua

      Збільшення тарифу означатиме зростання собівартості для вітчизняних промисловців і аграріїв.

      Збільшення вартості послуг "Укрзалізниці" на вантажні перевезення несе загрозу економічному зростанню України, заявив виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко в ефірі "5 каналу".

      За словами Устенка, збільшення тарифу означатиме зростання собівартості для вітчизняних промисловців і аграріїв, що призведе до зниження експорту і неотримання близько 3% ВВП країни.

      Якщо ціна на експорт знизиться, скажімо, на 10 процентних пунктів, це означає, що ми з вами недоотримає до нашого ВВП близько трьох відсотків. Десятивідсоткове збільшення тарифу може одночасно означати збільшення собівартості і для металургів, і для хіміків, і для аграріїв. А це вже, загалом, загроза для потенційного економічного зростання,
      – заявив Устенко.

      За словами Устенка, дії "Укрзалізниці" можуть бути недоречні, особливо в питаннях власних витрат, в тому числі закупівлі.

      "Наскільки правдиві витрати, які закладені в собівартість? Наскільки доречні, наприклад, заробітні плати та премії, які сплачуються топ-менеджерам в "Укрзалізниці"? Друге питання – це наскільки правильні чи неправильні закупівлі, які робить "Укрзалізниця", тому що вони закуповують досить багато, наскільки вони прозорі, зрозумілі, і наскільки не завищені ціни при цих закупках?", – наголосив Устенко.

      Як повідомлялося раніше, підвищення тарифів на вантажні перевезення "Укрзалізницею" заплановано майже на чверть протягом року. Це стало вже традиційною політикою державного монополіста, раніше тарифи піднімалися в 2017, в 2016 роках.

      Теги: Металургія Укрзалізниця Хімічна промисловість
      Джерело: 24 Канал
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