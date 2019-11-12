Підвищення тарифів на транспортування газу зіграє на руку Росії, – Союз хіміків

Підвищення тарифів на транспортування газу в чотири рази, на чому наполягає "Оператор ГТС", призведе до значного зростання цін на газ, у зв'язку з чим українські виробники мінеральних добрив "Черкасиазот", "Рівнеазот", "Дніпроазот", Одеський припортовий завод можуть зупинитися, що на руку основному конкуренту України – Росії.

Про це заявив на прес-конференції президент Союзу хіміків України Олексій Голубов, повідомляє "112-Україна".

"Газ в Україні і так дорожчий, ніж у сусідів у Східній Європі. Нове підвищення призведе до того, до чого призвело минуле – до зупинки підприємств, на яких працює близько 20 тисяч співробітників", – сказав Голубов, зазначивши, що ціна газу в собівартості азотних добрив становить близько 80%. Зараз підприємства змушені працювати на межі збитковості – середня рентабельність не перевищує 1,3%.

За його словами, зупинка українських виробників мінеральних добрив вигідна основним конкурентам – російським підприємствам."Росія буде тільки рада зупинці українських виробників добрив, вона все для цього робить. І те, що ми опираємося і якось живемо, то це не завдяки, а всупереч тим умовам, які нам створюються. До недавнього часу, за рівних з російськими підприємствами технологій для наших підприємств газ був у 3,5 рази дорожче. Напевно, ми навіть менше споживаємо газу на одиницю продукції, але різниця в рази нівелює всі наші зусилля,

– каже президент Союзу хіміків.

Голубов наголошує, що витіснення української продукції з ринку і заміна її російською не буде означати зниження ціни на добрива для аграріїв: навпаки, ціни зростуть.

"Українські підприємства вже зупинялися у зв'язку з різким зростанням ціни на газ у 2017 році. Але відразу ж після їх зупинки ціна на газ зросла на близько 30%. Якщо занапастити наші підприємства, ціна може підскочити мінімум удвічі. Росіяни дають лише тимчасове послаблення українським аграріям, за рахунок великого люфту та очевидної переваги у вигляді низької ціни на газ", – сказав Олексій Голубов.

Президент Союзу хіміків також зазначив, що завдяки ціні на газ росіяни вже практично витіснили українські підприємства з експортних ринків. Якщо у 2012 році мінеральних добрив експортувалося на 5,9 мільярда доларів, то зараз – лише на 1,3 мільярда доларів. Зі зростанням цін на газ, у зв'язку з підвищенням тарифів на транспортування, ситуація тільки погіршиться, каже експерт.

Голубов підкреслив, що в кращі часи, у період, коли українські виробники добрив працювали з повним завантаженням, вони споживали більше за всі галузі природного газу – близько 8,3 мільярдів кубів, а останнім часом споживалося не більше 3 мільярдів кубометрів. Податкові відрахування в бюджет галузі в кращі часи становили 5-7 мільрдів гривень. Якщо підприємства зупиняться, це призведе до серйозних втрат.

Президент Союзу хіміків вважає, що рішення про підвищення тарифів на транспортування газу є наслідком неефективної роботи "Нафтогазу", "зарплати співробітників якого вищі, ніж у провідних компаніях світу". Він зазначив, що "Нафтогаз" не виконує ніякої ролі, окрім "перекладання паперів", і надбудову було би правильно скоротити.

Ознайомитися з проєктом підвищення тарифів можна на сайті ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" в розділі "Тарифи". Там зазначено, що з 1 січня 2020 роки для внутрішніх точок входу тариф збільшиться у 3,5 рази (з 91,87 до 320,77 грн / 1000м3), для внутрішніх точок виходу – в 4,7 рази (з 157,19 до 735,36 грн / 1000м3).