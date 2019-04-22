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      Підвищення тарифів на вантажні перевезення УЗ в цьому році більше не буде

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      "Укрзалізниця"
      "Укрзалізниця" / vcrti.com.ua

      Представники бізнесу підписали Меморандум про регулювання тарифів на залізничні вантажоперевезення, який дозволить зафіксувати одноразове підвищення тарифу на 14,2% протягом року.

      Про це в коментарі виданню "Обозреватель" повідомив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков. За його словами, крім відсутності додаткових тарифних підвищень, вантажовідправники вимагають прозорості звіту УЗ щодо витрати отриманих коштів.

      "УЗ вийшла з ініціативою чергового підвищення тарифів на 14,2%. У минулому році витрати вантажовідправників зросли на 30-35%. В цьому році фінпланом УЗ було передбачено підвищення витрат вантажовідправників, без урахування транзитних вантажів, ще на 26%. Зрозуміло, що ніяка економіка світу, ніяка промисловість, ніяка галузь не може винести такого підвищення", – заявляє глава" Укрметалургпрому".

      За його словами, таке навантаження не дозволяє українському бізнесу конкурувати з іншими країнами. Він також нагадав, що проти підвищення вантажного тарифу виступили Американська торгова палата і Європейська бізнес асоціація, які вважають підвищення необґрунтованим.

      "З іншого боку, розуміючи, що ми навряд чи зможемо чинити опір масованій атаці УЗ, ми погодилися на 14%, але за умови, що це буде одноразове підвищення протягом року і що не буде ніяких інших тарифних збільшень", – сказав Каленков.

      Глава "Укрметалургпром" також розповів, що крім фіксації тарифу на рік, бізнес висловив ще низку вимог до УЗ.

      "Є ще вимоги, які стосуються відкритості УЗ, узгодження інвестиційного плану, відкритості в звітах, куди йдуть гроші, тому що ми кожного дня читаємо новини про різні скандали в УЗ", – розповів він.

      Каленков також зазначив, що Меморандум був підписаний не тільки гірниками і металургами, а й енергетиками, цементниками, склярями, представниками будівельних галузей, Українською аграрною асоціацією. І висловив надію на те, що найближчим часом бізнес і УЗ прийдуть до загального рішення.

      Як раніше повідомлялось, бізнес пішов назустріч залізничному монополісту "Укрзалізниці" і погодився на одноразове підвищення тарифу на вантажоперевезення на 14,2% з 1 квітня 2019 року.

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      Теги: Укрзалізниця Гроші
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