Підвищення тарифів на вантажні перевезення УЗ в цьому році більше не буде

Представники бізнесу підписали Меморандум про регулювання тарифів на залізничні вантажоперевезення, який дозволить зафіксувати одноразове підвищення тарифу на 14,2% протягом року.

Про це в коментарі виданню "Обозреватель" повідомив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков. За його словами, крім відсутності додаткових тарифних підвищень, вантажовідправники вимагають прозорості звіту УЗ щодо витрати отриманих коштів.

"УЗ вийшла з ініціативою чергового підвищення тарифів на 14,2%. У минулому році витрати вантажовідправників зросли на 30-35%. В цьому році фінпланом УЗ було передбачено підвищення витрат вантажовідправників, без урахування транзитних вантажів, ще на 26%. Зрозуміло, що ніяка економіка світу, ніяка промисловість, ніяка галузь не може винести такого підвищення", – заявляє глава" Укрметалургпрому".

За його словами, таке навантаження не дозволяє українському бізнесу конкурувати з іншими країнами. Він також нагадав, що проти підвищення вантажного тарифу виступили Американська торгова палата і Європейська бізнес асоціація, які вважають підвищення необґрунтованим.

"З іншого боку, розуміючи, що ми навряд чи зможемо чинити опір масованій атаці УЗ, ми погодилися на 14%, але за умови, що це буде одноразове підвищення протягом року і що не буде ніяких інших тарифних збільшень", – сказав Каленков.

Глава "Укрметалургпром" також розповів, що крім фіксації тарифу на рік, бізнес висловив ще низку вимог до УЗ.

"Є ще вимоги, які стосуються відкритості УЗ, узгодження інвестиційного плану, відкритості в звітах, куди йдуть гроші, тому що ми кожного дня читаємо новини про різні скандали в УЗ", – розповів він.

Каленков також зазначив, що Меморандум був підписаний не тільки гірниками і металургами, а й енергетиками, цементниками, склярями, представниками будівельних галузей, Українською аграрною асоціацією. І висловив надію на те, що найближчим часом бізнес і УЗ прийдуть до загального рішення.

Як раніше повідомлялось, бізнес пішов назустріч залізничному монополісту "Укрзалізниці" і погодився на одноразове підвищення тарифу на вантажоперевезення на 14,2% з 1 квітня 2019 року.