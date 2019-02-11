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      Підвищення тарифів УЗ на вантажоперевезення вбиває експорт харчової промисловості, – Балдинюк

      99 Читать новость на русском
      Залізничні вантажні перевезення
      Залізничні вантажні перевезення / 112.ua

      Регулярне підвищення тарифів "Укрзалізниця" на залізничні вантажоперевезення вбиває експорт харчової промисловості, вважає голова асоціації "Укркондпром" Олександр Балдинюк.

      Про це йдеться в статті "Укрзалізниця" роздуває тариф: Бізнес попереджає про уповільнення економіки" 112.ua.

      Коментуючи надання "Укрзалізниці" права автоматично індексувати тарифи на залізничні вантажоперевезення на індекс цін виробників промислової продукції, Балдинюк зазначив, що це негативно позначиться як на бізнесі, так і на економіці загалом. Як приклад він навів ситуацію з наданням УЗ права самостійно визначати ставку на використання вагонів. За даними АМКУ, частка держмонополіста тільки в критих вагонах (використовуються для перевезень харчової продукції) досягає 78%.

      За словами Балдинюка, при тому що ставка визначається за формулою, щонайменше дві її складові (рентабельність та дисконт) УЗ визначає самостійно. Таким чином, лише за минулий рік ставка підвищувалася тричі й виросла від початкового розміру вшестеро, розповів голова асоціації "Укркондпром". "Це фактично вбиває експорт харчової промисловості з урахуванням транзитної війни з Росією, яка незаконно блокує транзит по своїй території, закриваючи доступ українській продукції на ринки Центральної Азії",  заявив він.

      За словами Балдинюка, українські виробники змушені використовувати альтернативні маршрути через Чорноморську і Каспійську поромні переправи, що в 2,5 раза дорожче, ніж возити через територію Росії. "Все це негативно впливає на торгову присутність української продукції на ринках. Тільки кондитерський експорт протягом 4 років вже втратив 60 тис. т", сказав він.

      Нагадаємо, Кабмін має намір схвалити ініціативу "Укрзалізниці" про запровадження автоматичної індексації тарифів на вантажні перевезення на індекс промислових цін. Це означає, що державний монополіст "Укрзалізниця" зможе довільно змінювати ставки тарифів у бік підвищення, переглядаючи їх щоквартально. Раніше кожне чергове підвищення стверджував Кабмін.

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      Теги: Укрзалізниця Фінанси АМКУ
      Джерело: 24 Канал
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