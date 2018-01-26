Підвищення цін на газ: Гройсман розповів, чи очікувати українцям подорожчання

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що в поточному опалювальному сезоні уряд не буде підвищувати ціни на природний газ.

Про це глава уряду написав у своєму Twitter.

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Ми знаходимося зараз у діалозі щодо оптимальної ціни на газ. Як і обіцяв, у цьому сезоні підвищень не буде,

– наголосив прем’єр.

За його словами, Кабмін цікавить не тільки формула газу, але і щоб українці були захищені.

"Мене цікавить не тільки формула газу, а й щоб люди були захищені. Один елемент без іншого працювати не буде. Маємо компенсувати зміну ціни соціальним захистом населення", – додав Гройсман.

Ми знаходимося зараз у діалозі щодо оптимальної ціни на газ. Як і обіцяв в цьому сезоні підвищень НЕ буде. Мене цікавить не тільки формула газу, а й щоб люди були захищені. Один елемент без іншого працювати не буде. Маємо компенсувати зміну ціни соціальним захистом населення. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 26 января 2018 г.

Нагадаємо, міністр енергетики Ігор Насалик заявив, що інформація про нібито пропозиції міністерства підвищити ціну на природний газ для населення з 1 квітня 2018 року є "абсолютною нісенітницею".