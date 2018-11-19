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      Підвищення цін на газ потрібно Порошенку, – Юлія Тимошенко

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      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / ba.org.ua

      Юлія Тимошенко вимагає від Верховної Ради негайно розглянути проект постанови, який віддає український газ громадянам за адекватною ціною, скасовує підвищення ціни на газ на 23,5%, і який вже підписали 6 голів фракцій парламенту (№9265).

      Про це лідер "Батьківщини" заявила під час Погоджувальної ради лідерів парламентських фракцій та комітетів, йдеться на сайті партії.

      Вона пояснила, що причина підвищення рішенням Порошенка ціни на газ не в МВФ. Саме в той час, коли тарифи дорожчають, президент переписує на своє корупційне оточення вітчизняні газові родовища, розвідані за рахунок держави. За її словами, зрозуміло, хто зароблятиме на перепродажу українцям вітчизняного газу за завищеними цінами.

      Голова партії навела дані журналістського розслідування, за якими Свистунківсько-Червонолуцьке родовище було переписане на керівника порошенківського спа-центру Олега Ольхового, через переоформлення ліцензії на видобуток українського газу на компанію ТОВ "Аркона Газ-Енергія".

      "Тепер він вважає, що це стало його власністю без аукціонів, без будь-яких процедур. Скільки ще підвищуватимуть ціни на газ, переписуючи потім всі ці доходи на корупціонерів Порошенка?" – запитала лідер "Батьківщини". Вона попросила вважати свій виступ повідомленням про злочин і попередила, що спрямує відповідне звернення до НАБУ.

      Голова партії також заявила, що за бухгалтерською звітністю "Нафтогазу" та "Укргазвидобування", ціна газу українського видобутку може бути на рівні 75 дол. за тисячу кубометрів.

      "Це 400% рентабельності. Совість є у когось? Мова не в популізмі, а у величезних відкатах в "Нафтогазі". Це, по суті, велика державна корупційна годівниця, яку підлаштували під Порошенка, домовляючись з міжнародною фінансовою бандою", – переконана політик.

      Теги: Юлія Тимошенко Петро Порошенко ВО Батьківщина НАБУ Нафтогаз
      Джерело: 24 Канал
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