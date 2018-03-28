Підвищення ціни на газ: у Кабміні зробили важливу заяву

Кабінет міністрів України переніс підвищення цін на газ для населення на два місяці – до 1 червня 2018 року.

Відповідне рішення з триденним доопрацюванням було ухвалено на засіданні уряду 28 березня, передають "Українські новини".

Дія спецзобов'язань "Нафтогазу" мала завершитись 1 квітня. Та уряд продовжив дію спеціальних зобов'язань "Нафтогазу" і обласних газопостачальних компаній постачати населенню та підприємствам теплокомуненерго природний газ без зміни поточних цін ще протягом двох місяців.

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У пояснювальній записці зазначено, що Кабмін веде переговори з МВФ про приведення ціни на природний газ до рівня імпортного паритету. Тому виникла необхідність у продовженні дії.

Тож наразі ціна газу для поставок населенню і ТКЕ до 1 червня не зміниться і залишиться на рівні 4942 гривень за 1 тисячу кубічних метрів, а для кінцевого споживача з урахуванням ПДВ та інших зборів – 6958 гривень за 1 тисячу кубічних метрів.

Підвищення ціни на газ для населення перенесли на 2 місяці