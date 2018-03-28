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Підвищення ціни на газ: у Кабміні зробили важливу заяву

1992 Читать новость на русском
Кабмін переніс підвищення цін на газ для населення на два місяці
Кабмін переніс підвищення цін на газ для населення на два місяці / censi.com.br

Кабінет міністрів України переніс підвищення цін на газ для населення на два місяці – до 1 червня 2018 року.

Відповідне рішення з триденним доопрацюванням було ухвалено на засіданні уряду 28 березня, передають "Українські новини".

Дія спецзобов'язань "Нафтогазу" мала завершитись 1 квітня. Та уряд продовжив дію спеціальних зобов'язань "Нафтогазу" і обласних газопостачальних компаній постачати населенню та підприємствам теплокомуненерго природний газ без зміни поточних цін ще протягом двох місяців.

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У пояснювальній записці зазначено, що Кабмін веде переговори з МВФ про приведення ціни на природний газ до рівня імпортного паритету. Тому виникла необхідність у продовженні дії.

Тож наразі ціна газу для поставок населенню і ТКЕ до 1 червня не зміниться і залишиться на рівні 4942 гривень за 1 тисячу кубічних метрів, а для кінцевого споживача з урахуванням ПДВ та інших зборів – 6958 гривень за 1 тисячу кубічних метрів.

Підвищення ціни на газ

Підвищення ціни на газ для населення перенесли на 2 місяці

Теги: Новини України Нафтогаз Кабінет Міністрів України
Джерело: 24 Канал
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