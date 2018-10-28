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      Підвищення ціни на газ в Україні у три етапи: Регуляторна служба не погодила рішення уряду

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      Підвищення ціни на газ в Україні у три етапи: Регуляторна служба не погодила рішення уряду
      Підвищення ціни на газ в Україні у три етапи: Регуляторна служба не погодила рішення уряду / Фото з вільних мереж

      Проект постанови Кабінету міністрів України про підвищенні ціни на газ для населення у три етапи не було узгоджено Державною регуляторною службою.

      Відповідне рішення опубліковане на сайті служби.

      Згідно з повідомленням, що Державна регуляторна служба отримала проект постанови уряду 18 жовтня, за день до схвалення Кабміном.

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      При цьому до служби вже надходив інший проект з такою ж назвою і був узгоджений 10 жовтня.

      У представлених на узгодження документах відсутній аналіз регуляторного впливу, який чинитиме регуляторний акт на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави, а також обґрунтування відповідності проекту принципам регуляторної політики,
      – мовиться в документі.

      У службі стверджують, що нинішня редакція документа не відповідає раніше досягнутим домовленостям, тому не дотримані встановлені законом принципи державної регуляторної політики.

      Нагадаємо, 19 жовтня стало відомо, що Кабмін ухвалив рішення про підвищення ціни на газ для населення України. З 1 листопада 1000 кубометрів газу коштує 8550 гривень замість 6900.

      Теги: Новини політики Новини України комунальні послуги Тарифи Енергетика Кабінет Міністрів України Тарифи на газ
      Джерело: 24 канал
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