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      Дивна афера: як енергетичні монополісти хочуть нажитись на комуналці в багатоповерхівках

      Енергетична стратегія 51 Читать новость на русском

      Енергетичні монополії продовжують злочинний наступ на добробут українців. До оборудок облгазів Фірташа і теплових електростанцій Ахметова приєдналися колишні обленерго. Вони також належать олігархам, які вдало навчилися використовувати реформаторський запал Держави у своїх меркантильних цілях. І, звичайно, коштом мільйонів споживачів.

      Сьогодні під прицілом корумпованого бізнесу ті з нас, хто мешкає у багатоквартирних будинках.

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      Ми регулярно сплачуємо за світло у своїх квартирах на початку кожного місяця за місяць попередній. Вартість такої електроенергії не більше ніж 1 гривня 68 копійок. Однак електроенергія нам потрібна не лише безпосередньо у квартирах: для роботи холодильників, прасок або світильників. У багатоповерхівках працює також електроживлення ліфтів, освітлення сходів, вентиляція, насоси. Та багато іншого обладнання для загальнобудинкових потреб. Тобто для потреб кожного мешканця багатоквартирного будинку.

      Погодьтеся, цілком логічно, що умови використання всієї електроенергії в межах одного будинку мають бути однаковими. І всередині квартири, і у загальних приміщеннях. Адже ними користуються ті ж самі мешканці з однією і тією самою природною метою – проживання у цивілізованих умовах. Проте, на жаль, лише нам з вами це здається логічним. У енергетичного монополіста, схибленого на жазі до надприбутків, логіка може бути іншою.

      Така, як в "Харківенергозбуту", який вимагає від ОСББ оплати штрафів і так званої "реактивної енергії", наче ОСББ – це промислові об’єкти. Або "Миколаївської електропостачальної компанії", яка примушує співвласників багатоповерхівок щомісяця розраховувати і подавати прогнозні показники споживання та ще й робити передоплату за цими прогнозами. Ну як, скажіть це, можливо – передоплата в житловому будинку? Нам же зарплати і пенсії за місяць наперед не платять!

      Саме для того, аби закріпити особливості енергоспоживання у житлових приміщеннях, законодавство запровадило поняття "побутовий споживач". Для нього не має існувати ні передоплат, ні штрафів. Побутовий споживач має сплачувати електроенергію за фактом споживання, тобто у наступному місяці. І стосуватися це має як індивідуальних потреб кожного мешканця, так і спільних потреб у багатоповерхівках.

      Все здається простим і зрозумілим. Закон на стороні людини. Права споживача зобов’язана захищати і Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Проте Регулятор, схоже, не зовсім розуміє свої функції.

      Так, у грудні 2018 року НКРЕКП вирішила підняти вартість електроенергії для спільних потреб багатоповерхівок майже вполовину – до рівня промислового тарифу. За логікою Регулятора, світло в під’їзді і ліфт – це не природне право кожного, а щось типу бізнесу. Дивна логіка. Підозріло схожа на логіку монополістів-обленерго, чи не так?

      Що таке НКРЕКП? Це Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Мета діяльності незалежного державного колегіального органу – моніторинг та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

      Що таке ОСББ? Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку – створена неприбуткова юридична особа для представлення спільних інтересів співвласників багатоквартирного будинку. ОСББ створене для спільного користування, утримання та управління своїм будинком та прибудинковою територією. 

      Громаді ОСББ разом з небайдужими депутатами довелося відстоювати свої права. Тоді це вдалося, і зараз ми продовжуємо користуватися електроенергію в під’їздах за ціною 1 гривня 68 копійок. Але з'явилась недовіра споживачів до Регулятора. Останнім часом ця недовіра лише посилилася. Адже НКРЕКП вдає, що здирницькі вимоги монополістів до багатоповерхівок цілком обґрунтовані: і передоплати нібито обґрунтовані, і штрафи.

      Чого ж колишні обленерго вимагатимуть завтра? Підвищених тарифів, як для підприємств? Штрафів за перевищення лімітів споживання? Оплату за показами загальнобудинкового лічильника за себе і за того хлопця? Це абсолютно неприйнятно! Закон захищає побутового споживача. Має людей захищати і Регулятор.

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      Ми вимагаємо від НКРЕКП невідкладно направити всім постачальникам роз’яснення, у якому чітко закріпити побутовий статус співвласників багатоквартирних будинків, у тому числі ОСББ, та заборонити монополістам зловживати своїм становищем. Кожен монополіст, який вже порушив права споживачів, має понести за це відповідальність. Саме такими мають бути дії справді незалежного Регулятора. Незалежного від енергетичних монополій і їхніх цинічних власників.

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      Автор: Вікторія Войціцька
      Теги: Новини України Енергетична стратегія Відеоблоги Електроенергія Тарифи Комунальні послуги ОСББ
      Джерело: 24 канал
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