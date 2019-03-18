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      Підвищення вантажних з/д тарифів стане катастрофою для держшахт, – нардеп

      31 Читать новость на русском
      Залізничні вантажні перевезення
      Залізничні вантажні перевезення / 112.ua

      Пропоноване "Укрзалізницею" підвищення тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом стане катастрофою для державних вугледобувних підприємств.

      Таку думку висловив народний депутат Сергій Сажко, виступаючи на засіданні Державної регуляторної служби, повідомляє "Обозреватель" з посиланням на "Мінпром".

      Нардеп нагадав, що в його окрузі знаходиться шість державних шахт, на яких склалася непроста ситуація – видобуток вугілля падає, а зарплата гірникам виплачується несвоєчасно.

      "Підвищення залізничних тарифів стане для цих підприємств катастрофою, – підкреслив він. – А запропонована квартальна індексація призведе до збільшення витрат на доставку палива до теплових електростанцій приблизно на 1,2 млрд грн до кінця поточного року".

      Сажко висловив упевненість, що підвищення вантажних залізничних тарифів зробить вітчизняну вугільну галузь неконкурентоспроможною і завдасть удар по українській енергетиці. "Підвищення тарифів призведе до "вимивання" грошей з модернізації наших електростанцій, які переводять працюють на антрациті енергоблоки на газове вугілля. Ця наша енергетична безпека, і якщо ми цього не будемо робити, у нас не буде енергетики", – застерігає він.

      Нардеп висловив упевненість, що підвищувати тарифи, як вимагає "Укрзалізниця" (на 14,2% плюс щоквартальна індексація на 2,5%), не можна. "Необхідно створити робочу групу, в якій будуть всі зацікавлені сторони, і тоді приймати рішення, – вважає він. – "Укрзалізниця" теж державне підприємство, і держшахти повинні мати право сказати, на який відсоток підвищення тарифу вони готові".

      blog_ava
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      Теги: Укрзалізниця
      Джерело: 24 Канал
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