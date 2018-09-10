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Підвищення залізничних тарифів збільшить собівартість будівництва до 5%, – експерт Пилипенко

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Залізничні вантажні перевезення
Залізничні вантажні перевезення / agroportal.ua

Експерт, генеральний директор Промислово-будівельної групи (ПБГ) "Ковальська" Сергій Пилипенко вважає, що через підвищення залізничних тарифів Публічним акціонерним товариством (ПАТ) "Укрзалізниця", а отже і збільшення транспортних витрат, собівартість будівництва може зрости до 5%.

Про це він повідомив у своєму блозі на веб-сайті видання "Новий Час Бізнес", інформує Depo.ua.

Виробник будівельних сумішей пояснює це тим, що станом на вересень 2018 року, транспортна частка в ціні щебеню становитиме 52% замість 29% у січні 2018 року, а піску 83,4% замість 50%, шлаку 73,5% замість 50% та цементу 17,8% замість 8,5%.

Нагадаємо, в жовтні 2017 року "Укрзалізниця" збільшила тарифи шляхом їх індексації на 15% і витрати вантажоперевізників зросли на 6,5 млрд гривень на рік. У лютому 2018 року "Укрзалізниця" змінила процедуру визначення плати за використання інвентарного парку УЗ, що призвело до різкого зростання цін та збільшення витрат вантажовідправників ще на 6,5 млрд гривень на рік. За останні 8 місяців поточного року загальні витрати вантажоперевізників вже виросли на рекордні 60%.

"Наша компанія щодня повинна отримувати більше 200 вагонів сировини, а це 6 вагонів та 420 тис. тонн будівельних матеріалів на місяць, щоб вчасно доставляти клієнтам продукцію на об'єкти, в тому числі й державного значення. Через подібні дії з боку менеджменту "Укрзалізниці" компанія змушена затримувати строки доставки будівельних матеріалів і як результат, це впливає на своєчасне завершення будівельних робіт, гальмує розвиток всієї держави", – уточнив експерт.

"У липні цього року апогеєм стали нові ставки плати "Укрзалізниці" за користування власними вагонами УЗ, що за підрахунками призведе до збільшення витрат вантажовідправників ще на 1,3 млрд гривень на рік. Це при тому, що "Укрзалізниці" майже не має "універсального" рухомого склад для перевезення інертних матеріалів. Тому вантажовідправники, серед яких чимало виробників продукції, змушені використовувати для відповідних цілей інші типи вагонів (цементовози, зерновози, мінераловози), сплачуючи за це тарифи, збільшені від звичайних на 20%. Пояснити цю логіку розрахунків дуже складно, адже УЗ не несе додаткові витрати, які б огрунтовували підвищення вартості зазначених перевезень саме на 20%", – пояснює Пилипенко.

Черговий раз державний монополіст перекладає на плечі промисловців наслідки своєї не надто ефективної політики роботи.

"Отже, на мою думку, тарифи на залізничні вантажні перевезення повинні встановлюватися на економічно обгрунтованому рівні під контролем Національної комісії з питань регулювання транспорту", – підсумував гендиректор ПБГ "Ковальська".

"У липні цього року апогеєм стали нові ставки плати "Укрзалізниці" за користування власними вагонами УЗ, що за підрахунками призведе до збільшення витрат вантажовідправників ще на 1,3 млрд гривень на рік. Це при тому, що "Укрзалізниці" майже не має "універсального" рухомого склад для перевезення інертних матеріалів. Тому вантажовідправники, серед яких чимало виробників продукції, змушені використовувати для відповідних цілей інші типи вагонів (цементовози, зерновози, мінераловози), сплачуючи за це тарифи, збільшені від звичайних на 20%. Пояснити цю логіку розрахунків дуже складно, адже УЗ не несе додаткові витрати, які б огрунтовували підвищення вартості зазначених перевезень саме на 20%", – пояснює Пилипенко.

Черговий раз державний монополіст перекладає на плечі промисловців наслідки своєї не надто ефективної політики роботи.

"Отже, на мою думку, тарифи на залізничні вантажні перевезення повинні встановлюватися на економічно обгрунтованому рівні під контролем Національної комісії з питань регулювання транспорту", – підсумував гендиректор ПБГ "Ковальська".

Теги: Гроші Тарифи Укрзалізниця Фінанси
Джерело: 24 Канал
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