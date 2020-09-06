Білоруси в очікуванні нових президентських виборів. Однак у лідерів білоруської опозиції також є свої "підводні камені". В Одесі стався жахливий інцидент – горе-матір залишила маленького сина самого вдома на декілька днів.

24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

Що криється за новими обличчями білоруської опозиції

Поки Олександр Лукашенко розповідає про загрозу захоплення Білорусі "ставлениками Заходу" в обличчі Координаційної ради, українці висловлюють переживання. Адже побоюються, що нова влада в сусідній країні може злитися з російською. До прикладу, Світлана Тихановська досі не може публічно визначитися з позицією щодо Криму.

"Підводні камені" кандидатів у президенти Білорусі: дивіться відео

Скандал з мамою 3-річної дитини в Одесі

В Одесі матір зачинила 3-річного сина у квартирі на декілька днів. Це запідозрили сусіди, які живуть на першому поверсі – у них почала протікати стеля. Дитину витягали з квартири через велетенську діру у дверях.

Мама залишила 3-річного хлопчика самого в квартирі: дивіться відео

Моторошні наслідки пожежі на Харківщині

На Харківщині через лісові пожежі вщент вигоріло село – негода знищила Гороб'ївку. Частково постраждали ще 2 населених пункти. Місцеві розповіли про події, які завдали шкоди їхнім домівкам та господарству.

Наслідки пожежі на Харківщині: дивіться відео

Реакція світу на нові спалахи коронавірусу

Світ готується до спалаху пандемії коронавірусу восени. Угорщина першою у Європі знову закрила свої кордони, аби запобігти другій хвилі COVID-19. У Франції закликали не поспішати із такими кроками, аби не завдати ще більших збитків економіці ЄС. А Гонконг розпочав безкоштовне добровільне тестування громадян.

Реакцію світу на новий спалах коронавірусу: дивіться відео

Протест шахтарів на Львівщині

Майже 30 гірників шахти "Надія" на глибині 500 метрів організували протест через заборгованість заробітної плати. Ще кілька десятків шахтарів разом із родичами перекрили трасу Львів – Рава-Руська.

Протест шахтарів на Львівщині: дивіться відео