"Підводні" течії дієт, або що потрібно знати перед тим, як сісти на дієту

Більшість людей хоча би раз в житті сиділи на дієті. Хтось робив це за рекомендаціями лікарів, хтось – через бажання позбутись зайвих кілограмів та виглядати більш привабливо, хтось – через необхідність дотримання спортивного режиму. Як різні дієти впливають на організм, у чому їх переваги та недоліки, читайте далі.

Що таке дієта та навіщо вона потрібна

Більшості здається, що саме шляхом зміни харчових звичок можна досягти швидких результатів. Частка правди у цьому є: дійсно, відмова від фастфуду та іншої некорисної їжі призводить до втрати зайвих кілограмів. Однак, чим більше заборон постає перед організмом, тим менше він хоче скидати зайві кілограми.

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В один прекрасний момент навіть при жорсткій дієті процес схуднення гальмується. Деколи людина може набрати ще більше кілограмів, ніж втратила.

А все тому, що організм переходить в "аварійний" режим функціонування і починає будь-які поживні речовини запасати у вигляді підшкірного жиру. Паралельно змінюється гормональний фон, швидкість та якість розщеплення білків, жирів та вуглеводів.

Тому, якщо й дотримуватися дієт, робити це потрібно протягом нетривалого періоду часу. Недарма термін "дієта" у "Словнику української мови: в 11 томах" трактується як певний режим харчування здорової або хворої людини. Постійне дотримування дієти приписується спеціалістами та виключно з лікувальною метою.

Більшість людей вдаються до дієт, коли перестають влізати в улюблені джинси

Позитивні ефекти дієт

Якщо не захоплюватися дієтами, а використовувати їх раз на кілька місяців, можна не лише втратити зайву вагу, а й покращити стан здоров’я. І ось чому:

• повна відмова або часткове обмеження певних продуктів призводить до очищення організму шляхом стимулювання моторики кишківника;

• зміна харчових звичок призводить до покращення діяльності гормонів;

• експериментування з продуктами та їх поєднаннями дозволяє краще зрозуміти потреби організму;

• дотримання питного та харчового режимів розвиває силу волі та самодисципліну;

• урегулювання кількості білків, жирів та вуглеводів в раціоні покращує терморегуляцію та загальну працездатність.

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Негативні ефекти дієт

Далеко не всі дієти однаково ефективні. Їх негативні ефекти включають:

• короткотривалий ефект. Особливо, якщо йдеться про так звані "експрес-дієти", розраховані на 2-7 днів. Після повернення до звичного режиму харчування усі кілограми зазвичай "наростають" знову;

• втрату м’язової маси. Цим грішать монодієти, які передбачають відмову від білка – без нього побудувати м’язові волокна, особливо, при силових фізичних навантаженнях, неможливо;

• зниження імунітету через дефіцит поживних речовин та вітамінів;

• непрезентабельний зовнішній вигляд – шкіра обвисає та стає дряглою.

Якщо паралельно з дієтою не виконувати фізичні вправи, об’єми зменшаться, а целюліт не зникне

Окрім того, причину зайвої ваги за допомогою виключно дієти усунути неможливо. А вона може бути якою завгодно, починаючи від особливостей синтезу гормонів і закінчуючи порушенням лімфотоку (одна з причин затримки рідини в організмі). Встановити точну причину може тільки лікар.

"За лаштунками" дієт

Кожна дієта по-різному впливає на організм. І якщо одна дієта виявилася ефективною для подруги, це зовсім не означає, що на вас вона подіє так само. Ось що варто знати про різні варіанти дієт.

"Авторські" дієти

Більшість з них була розроблена лікарями або дієтологами, які страждали від певних захворювань. Наприклад, Вільям Хей, який започаткував роздільне харчування ще у 20-х рр. минулого століття, страждав на гломерулонефрит – серйозне захворювання нирок.

Суть дієти полягала у вживанні різних категорій продуктів окремо, оскільки для їх перетравлення потрібне різне ферментативне середовище. Такий тип харчування є дійсно ефективним, оскільки організм витрачає значно менше енергії на перетравлення та швидко виводить залишкові продукти обміну.

Однак, на практиці харчуватися роздільно важко – для цього потрібно бути повсякчас якомога ближче до холодильника. До того ж, змінюється ферментативна активність, тож після дієти звичні продукти перетравлюються важче.

"Секретні" інгредієнти авторських дієт далеко не завжди ефективні – відео

Інші так звані "авторські" дієти засновані на однаковому принципі – вживанні більшої кількості білків та жирів при зменшенні кількості вуглеводів.

За таких умов організм змушений переходити на використання власних жирових запасів. Деякі автори пропонують включити в меню щось екзотичне, наприклад, пітахайю і стверджують, що саме цей продукт сприятиме зниженню ваги.

Здебільшого, це не має жодного значення, оскільки схуднення провокується зменшенням кількості вуглеводів. На такому принципі побудовані відомі дієти Дюкана та Кремлівська.

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Монодієти

Їх суть зводиться до включення в раціон одного-двох продуктів, наприклад, гречки з кефіром. Якщо метою є очищення організму або таку дієту призначив лікар, її використовують протягом 1-2 днів.

В інших випадках вдаватися до них не варто – схуднення відбудеться шляхом різкого зменшення енергетичної цінності раціону. При поверненні до звичного режиму харчування кілограми повернуться.

Сироїдство або вітаріанізм

За правилами дієти, можна вживати продукти, які не підлягали термічній обробці. З одного боку, це корисно, оскільки у фруктах та овочах зберігається більше вітамінів.

У сирих овочах та фруктах зберігається більше вітамінів

З іншого – отримати потрібну кількість білків з сирої риби та м’яса важко (значна частина білка не засвоюється). Якщо ж м'ясо і риба пройшли термічну обробку, білки денатуруються, тож шлунково-кишковому тракту їх легше розщепити.

Дієта за групою крові

На думку деяких фахівців, жодних підстав враховувати групу крові при виборі продуктів немає. Ефективність таких дієт зумовлена тим, що у кожній групі продуктів відповідно групам крові перевага надається здоровим продуктам – м’ясу, рибі, клітковині.

І в жодній групі немає "швидких" вуглеводів (тістечок та цукерок). Як експеримент, можна спробувати й такий варіант харчування.

Палеодієта або дієта кам’яної доби

За правилами, в меню не можна включати продукти цивілізації, зокрема, зерна, молочні продукти, бобові, цукор та оброблені олії.

Натомість потрібно харчуватися рибою, м'ясом, птицею, овочами, фруктами та горіхами. Дієта дійсно ефективна, оскільки виключення продуктів цивілізації автоматично передбачає зменшення кількості швидких вуглеводів в раціоні.

Голодування

Самотужки голодування можна використовувати не більше 1-2 днів, щоб розвантажити травну систему. Однак, при захворюваннях органів шлунково-кишкового тракту воно суворо заборонено.

Лікувальне голодування проводиться виключно під наглядом спеціаліста і споживати можна тільки воду

Cheat meal або cheat day

У першому випадку йдеться про один прийом їжі протягом дня, коли дозволено їсти все і у будь-якій кількості, у другому – те саме можна робити протягом дня.

Такий підхід застосовується тоді, коли правильне харчування та тренування перестають сприяти зниженню ваги. Це відбувається через гормональні зміни.

Заплановане порушення дієти дозволяє перезапустити синтез гормонів та позбутися психічної напруги, викликаної обмеженнями раціону та постійними фізичними навантаженнями. Практикувати такий прийом варто не частіше, ніж раз на 7-10 днів.

Кетодієта

Суть полягає у поступовій відмові від вуглеводів на користь білків та жирів (їх пропорція у раціоні складає 1:1). Такий підхід застосовують також для лікування цукрового діабету.

Дієту можна використовувати навіть у період інтенсивних фізичних навантажень, оскільки жири дають більше енергії, ніж вуглеводи. Але тільки у тому випадку, якщо це "правильні" жири: риба, рослинні олії, молочні продукти (сметана, вершкове масло), горіхи, свинина на грилі.

Під час кетодієти потрібно вживати рибу, рослинні олії, молочні продукти, горіхи

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