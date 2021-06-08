У під'їзді в Одесі виявили "магічну" пентаграму: це вважають залякуванням – фото

В одному з будинків у центрі Одеси виявили пентаграму, яку намалювали землею. Жителі цього будинку відкрито виступають проти новобудови поряд із їх житлом. Вони вважають, що таким символом забудовник намагається їх залякати.

Пентаграму виявили за адресою Рішельєвська, 45. Про це повідомили на фейсбук-сторінці "Лідерсовський SOS" 8 червня.

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Символ, який виявили в будинку в Одесі / Фото спільноти "Лідерсовський SOS"

Більше про боротьбу з новобудовою

Будинок, де знайшли "магічну" символіку, є архітектурною пам'яткою. Будівля впритул прилягає до новобудови. Жителі побоюються, що будівництво може негативно вплинути на стійкість їхнього житла.

Тому у фейсбуці створили спільноту "Спасіть типографію Фесенко". Там публікують все, що пов'язано з боротьбою проти цієї забудови.



Будівля, де виявили пентаграму в під'їзді / Фото archodessa.com

3 червня жителі дому та активісти виходили на пікет під міськраду Одеси. Також у мережі оприлюднили документ департаменту охорони культурної спадщини Одеської ОДА. У ньому мовиться, що будівництво біля пам'ятки проводять без дозвільних документів.

Окрім цього, проводили пікет під самою будовою 5 червня. Тоді паркан будови приїхали охороняти поліцейські в шоломах.



Правоохоронці на пікеті проти будови на Рішельєвській / Фото фейсбука Ekaterina Miheytseva

Також щодо цього випадку міністр культури Олександр Ткаченко звернувся до очільника МВС Арсена Авакова. Він закликав захистити історичний ареал Одеси. Однак чи була якась реакція на це звернення – невідомо.

Про яку пам'ятку мовиться

Цю споруду збудували в 1841 році.

У 1893 році її перебудували в типографію Єфима Фесенка.

Будинок збудований у російсько-візантійському стилі.

Таке оздоблення фасаду також називають "псевдоросійським" стилем.



Старе зображення Типографії Фесенка / Фото archodessa.com