У Дніпрі в переході знайшли побиту іномарку: як вона там опинилась – фото
У Дніпрі в підземному переході 18 квітня знайшли покинутий автомобіль. Іномарка була з побитою задньою частиною. Чому її там залишили – невідомо.
Джерело:фейсбук Михайла Лисенка
Про це повідомив у своєму фейсбуці заступник мера міста Михайло Лисенко. Також він опублікував фото автомобіля.
Радимо ознайомитись Кепське паркування: 11 прикладів, як провчити водіїв-нахаб
Покинутий у підземному переході автомобіль / Фото Михайла Лисенка
Більше про цей інцидент
- Білий Renault покинули в підземному переході неподалік від готелю "Рассвет".
- Він розташовується на вулиці Івана Акінфієва.
- Коли авто виявили, у нього було понівечено задню частину.
- Також поряд лежав відбитий бампер.
- Ймовірно, транспорт напередодні потрапив у ДТП.
Підземний перехід із покинутим автомобілем / Фото Михайла Лисенка
Що кажуть правоохоронці
Як розповіли в поліції Дніпра в коментарі 24 каналу, повідомлення про це авто до правоохоронців надійшло приблизно об 11:30.
Зараз правоохоронці встановлюють особу водія, який міг бути за кермом. Також намагаються встановити обставини події.
Задня частина покинутої у переході іномарки / Фото Михайла Лисенка
Поділитися новиною