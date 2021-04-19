У Дніпрі в підземному переході 18 квітня знайшли покинутий автомобіль. Іномарка була з побитою задньою частиною. Чому її там залишили – невідомо.

Про це повідомив у своєму фейсбуці заступник мера міста Михайло Лисенко. Також він опублікував фото автомобіля.

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Покинутий у підземному переході автомобіль / Фото Михайла Лисенка

Більше про цей інцидент

Білий Renault покинули в підземному переході неподалік від готелю "Рассвет".

Він розташовується на вулиці Івана Акінфієва.

Коли авто виявили, у нього було понівечено задню частину.

Також поряд лежав відбитий бампер.

Ймовірно, транспорт напередодні потрапив у ДТП.



Підземний перехід із покинутим автомобілем / Фото Михайла Лисенка

Що кажуть правоохоронці

Як розповіли в поліції Дніпра в коментарі 24 каналу, повідомлення про це авто до правоохоронців надійшло приблизно об 11:30.

Зараз правоохоронці встановлюють особу водія, який міг бути за кермом. Також намагаються встановити обставини події.



Задня частина покинутої у переході іномарки / Фото Михайла Лисенка

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