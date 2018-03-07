"Піккардійська Терція" презентувала пісню на слова Тараса Шевченка: відео

Вокальна формація "Піккардійська Терція" презентувала пісню на слова Тараса Шевченка та музику шоумена Ігоря Пелиха "Ой по горі роман цвіте".

Історія появи пісні "Ой по горі роман цвіте" на слова тривала майже 20 років. Вперше акапельний колектив почув її у 1994-му – на фестивалі "Доля" в Чернівцях у виконанні гурту "Нічлава Блюз". Самі ж піккардійці почали виконувати на сцені "Ой по горі роман цвіте" у 2013-му (Ігор Пелих трагічно загинув у ДТП у 2009-му). А восени 2017 року ця пісня увійшла у 15-ий альбом "Терції" "Лети…", реліз якого відбувся напередодні 25-річчя формації.

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Аранжування пісні "Ой по горі роман цвіте" зробив один із вокалістів "Піккардійської Терції" Андрій Капраль.

"Пригадую, ця пісня одразу запала мені в душу, – розповідає Андрій. – Тоді, у 1994-му, ми не знали, що на музику вірш Шевченка поклав Ігор Пелих. Вже пізніше, у 2000-их, лідер гурту "Нічлава Блюз" Андрій Підлужний розповів про цей цікавий факт. А сам Ігор, помітивши, що пісня зачепила мене, тоді сказав: "Чуваки, якщо хочете – можете співати її". Я запам’ятав собі то і завжди хотів зробити аранжування. І якось навіть почав, та потім чомусь відклав на певний час. Згодом випадково знайшов ноти – і за два дні дописав усе, чого бракувало. Потім зрозумів, що ця пісня просто мала дозріти".

До слова, у березні 2008-го вокальна формація "Піккардійська Терція" удостоїлася найпрестижнішої культурно-мистецької нагороди – Національної премії України ім. Т. Шевченка. А у 2017-му піккардійці отримали звання заслужених артистів України.

Дивіться відео на пісню "Ой по горі роман цвіте":