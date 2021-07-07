Інцидент трапився на пам'ятнику Невідомому матросу ввечері 6 липня. Відео звідти оприлюднив Центр інтегрованої системи відеоспостереження Одеси.

До теми Пили пиво та готували закуски: пікнік на Вічному вогні влаштували в Одесі – фото

Що на цьому відео

Спершу там були 7 осіб. Серед них був 1 неповнолітній хлопець і дівчина, яка схожа на підлітка.

Компанія бурхливо щось обговорювала, а деякі з них пили пиво. В цей час один із чоловіків тримав предмет схожий на шампур над вогнем.

Коли до них прийшов працівник Муніципальної варти, неповнолітні та чоловік у синій футболці відійшли в сторону. Однак решта “відпочивальників” сміялися та стояли на місці.

Правоохоронець на них кричав і компанія все ж зібралася йти. Проте продовжили суперечку, коли йшли з цього місця.

Пікнік на Вічному вогні в Одесі: відео ютубу "Центр 077"

Зверніть увагу! У Білій Церкві 25 березня матір з 2 дітьми смажили зефір на Вічному вогні у парку. Діти кидали у полум'я листя, гілочки й розважалися. Їхня мати все знімала на відео та це викликало в неї лише сміх.