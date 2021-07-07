Оприлюднили відео пікніка на Вічному вогні в Одесі: цілувалися та готували їжу

Оприлюднили відео пікніка, який влаштували на Вічному вогні в Одесі. На ньому видно, що люди справді готували на полум’ї меморіалу їжу. Також вони цілувалися та обіймалися на пам'ятнику. Однак виявилось, що випивали алкоголь не всі учасники "дійства".

Інцидент трапився на пам'ятнику Невідомому матросу ввечері 6 липня. Відео звідти оприлюднив Центр інтегрованої системи відеоспостереження Одеси.

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Що на цьому відео

Спершу там були 7 осіб. Серед них був 1 неповнолітній хлопець і дівчина, яка схожа на підлітка.

Компанія бурхливо щось обговорювала, а деякі з них пили пиво. В цей час один із чоловіків тримав предмет схожий на шампур над вогнем.

Коли до них прийшов працівник Муніципальної варти, неповнолітні та чоловік у синій футболці відійшли в сторону. Однак решта “відпочивальників” сміялися та стояли на місці.

Правоохоронець на них кричав і компанія все ж зібралася йти. Проте продовжили суперечку, коли йшли з цього місця.

Пікнік на Вічному вогні в Одесі: відео ютубу "Центр 077"