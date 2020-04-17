Пил навколо Києва: наскільки небезпечно та як захиститися
Навколо Києва утворилася густа аерозоль із пилу, а влада просить мешканців міста не виходити на вулицю та зачиняти вікна.
Детальніше про походження пилу та як від нього захиститися – в коментарі 24 каналу пояснив доктор наук з екологічної безпеки Максим Сорока.
► Причини появи пилу
Максим Сорока наголосив, що не варто спекулювати кліматичним питанням щодо причин виникнення такої ситуації, адже на утворення пилу навколо Києва могла вплинути низка факторів.
Детальніше Дим з Чорнобильської зони пішов на Київ: повітря у столиці найзабрудненіше у світі – фото, відео
За словами експерта, вплинули такі чинники:
- Кліматичний фактор.
- Збільшилася кількість площинних джерел утворення дрібнодисперсного пилу. Тут йдеться не тільки про суху землю, а й про всі згарища, які утворилися протягом останніх 3-х тижнів.
- Несприятливі метеорологічні умови: висока швидкість вітру та перепади тиску.
- Відсутність автоматизованих систем моніторингу атмосферного повітря.
Щодо впливу пожежі у Чорнобильській зоні – то вона сприяла утворенню великої кількості згарищ. За словами Сороки, якщо говорити про пожежі, то результати моніторингу, дійсно, підтверджують їх збільшення у 2020 році. Але загалом можна буде говорити тільки наприкінці року.
Зміна клімату, яку відмічають в усьому світі, вплинула і на пожежу в Чорнобильській зоні. Хоч підпал вчинила і людина, наслідки стали катастрофічними через низьку вологість. Була дуже малосніжна зима і навесні, фактично, не було опадів – про це зазначив в.о. голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов в ефірі 24 каналу. Він пояснив, що вологість лісової прокладки і ґрунту – на низькому рівні. Через це будь-який підпал, недопалок, вогнище можуть викликати подібні масштаби.
Смог у Києві вранці 17 квітня / Фото 24 каналу
► Походження пилу та його склад
Доктор наук з екологічної безпеки наголосив, що називати явище димом – некоректно.
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"Це аерозоль, який переважно вміщує дрібнодисперсний пил, який складається як з мінеральних, так і з органічних часток. Звідки взявся цей пил – дуже цікаве питання. На жаль, через те, що ми можемо користуватися громадськими системами моніторингу, можна відслідкувати тільки те, де він почався. Це, дійсно, територія Київщини та північніше", – пояснив Сорока.
Але щодо хімічного складу – дані невідомі. І тут я маю надію, що влада вже робить все можливе, щоб відібрати проби і зробити хімічний і структурний аналіз. Тільки так ми зможемо чітко зрозуміти походження цього пилу. В будь-якому разі він дуже небезпечний,
– наголосив експерт.
Що відомо про пил навколо Києва У пресслужбі Київської міської державної адміністрації заявили, що у Києві 16 квітня в повітрі фахівці зафіксували продукти горіння та задимленість. Станом на ранок 17 квітня повітря у Києві найзабрудненіше у світі. Водночас там зазначають, що радіаційний фон в столиці в межах норми.
Станом на 17 квітня мер Києва Кличко заявив, що задимлення в Києві має три походження. Серед них і пожежа в Чорнобильській зоні.
Натомість директор Укргідрометцентру Кульбіда наголосив, що продукти горіння з Чорнобильської зони не могли потрапити в Київ, а забруднення повітря в українській столиці пов'язане з пиловою бурею і переміщенням продуктів горіння з Житомирської області.
► Прогнози
Сорока додав, що в Україні це не перше явище за останній місяць: таке вже спостерігали і в Західній Україні. Судячи з досвіду, показники там нормалізувалися за 3 дні, після того, як нормалізували метеорологічні умови.
Хочу наголосити, що зараз хвиля цього аерозолю накриває в прямому сенсі Дніпро, Запоріжжя, частково Кривий ріг і поступово рухається на Південь країни,
– стверджує доктор наук.
► Як захиститися
• Люди мають вживати заходів карантину, адже зараз вони майже однорідні із заходами захисту від пилу.
- Не виходьте на вулицю. Там ви будете подразнювати свою легеневу тканину. За невеликий проміжок часу ви, звісно, не зазнаєте шкоди здоров’ю, але без потреби – не залишайте дім. Якщо переглянути рекомендовані рівні ВООЗ, то 20 хвилин перебування навіть при таких концентраціях – є допустимим, хоча вже є ризики для здоров’я.
- Залишайте вікна закритими.
- Проводьте вологе прибирання.
- Якщо вийшли – тільки у засобах захисту органів дихання. Треба фільтруючі маски, навіть краще – респіратори. Прості медичні маски тут не допоможуть.
"Хочу наголосити, що в цих умовах найскладніша ситуація саме у лікарнях, де перебувають люди з проблемами органів дихання. Тому що лікарні не обладнані системами фільтрації, виникає питання: а чим їм дихати? І вікно не відкрити, і потрібне чисте повітря", – розповів експерт.
• Чи потрібен побутовий очищувач повітря
Сорока зазначив, що очищувачі бувають різні – відповідно і результату не варто очікувати від усіх.
"Ті, що мають європейський сертифікат безпеки, дійсно ефективні. В будь-якому разі навіть вологе прибирання допомагає вберегти поверхні від додаткового впливу дрібнодисперсних часток. Це нормальна практика", – переконаний експерт.
Як захиститися киянам через забруднене повітря / Інфографіка 24 каналу
• Шкідливі звички
В такий час особливо важливо відмовитися від шкідливих звичок. І тут Сорока радить повертатися до рекомендацій ВООЗ:
- Потрібно відмовитися від паління.
- Потрібно припинити вживати алкоголь. Є свідчення, що поєднання етилового отруєння та отруєння дрібнодисперсним пилом посилюють один одного.
- Більше рухайтеся в приміщенні. Приділяйте час чомусь корисному, а не тільки лежанню на ліжку.
Дивіться відеокоментар Максима Сороки про пил навколо Києва:
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