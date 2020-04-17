Пил навколо Києва: наскільки небезпечно та як захиститися

Навколо Києва утворилася густа аерозоль із пилу, а влада просить мешканців міста не виходити на вулицю та зачиняти вікна.

Детальніше про походження пилу та як від нього захиститися – в коментарі 24 каналу пояснив доктор наук з екологічної безпеки Максим Сорока.

► Причини появи пилу

Максим Сорока наголосив, що не варто спекулювати кліматичним питанням щодо причин виникнення такої ситуації, адже на утворення пилу навколо Києва могла вплинути низка факторів.

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За словами експерта, вплинули такі чинники:

Кліматичний фактор. Збільшилася кількість площинних джерел утворення дрібнодисперсного пилу. Тут йдеться не тільки про суху землю, а й про всі згарища, які утворилися протягом останніх 3-х тижнів. Несприятливі метеорологічні умови: висока швидкість вітру та перепади тиску. Відсутність автоматизованих систем моніторингу атмосферного повітря.

Щодо впливу пожежі у Чорнобильській зоні – то вона сприяла утворенню великої кількості згарищ. За словами Сороки, якщо говорити про пожежі, то результати моніторингу, дійсно, підтверджують їх збільшення у 2020 році. Але загалом можна буде говорити тільки наприкінці року.

Зміна клімату, яку відмічають в усьому світі, вплинула і на пожежу в Чорнобильській зоні. Хоч підпал вчинила і людина, наслідки стали катастрофічними через низьку вологість. Була дуже малосніжна зима і навесні, фактично, не було опадів – про це зазначив в.о. голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов в ефірі 24 каналу. Він пояснив, що вологість лісової прокладки і ґрунту – на низькому рівні. Через це будь-який підпал, недопалок, вогнище можуть викликати подібні масштаби.

Смог у Києві вранці 17 квітня / Фото 24 каналу

► Походження пилу та його склад

Доктор наук з екологічної безпеки наголосив, що називати явище димом – некоректно.

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"Це аерозоль, який переважно вміщує дрібнодисперсний пил, який складається як з мінеральних, так і з органічних часток. Звідки взявся цей пил – дуже цікаве питання. На жаль, через те, що ми можемо користуватися громадськими системами моніторингу, можна відслідкувати тільки те, де він почався. Це, дійсно, територія Київщини та північніше", – пояснив Сорока.

Але щодо хімічного складу – дані невідомі. І тут я маю надію, що влада вже робить все можливе, щоб відібрати проби і зробити хімічний і структурний аналіз. Тільки так ми зможемо чітко зрозуміти походження цього пилу. В будь-якому разі він дуже небезпечний,

– наголосив експерт.

Що відомо про пил навколо Києва У пресслужбі Київської міської державної адміністрації заявили, що у Києві 16 квітня в повітрі фахівці зафіксували продукти горіння та задимленість. Станом на ранок 17 квітня повітря у Києві найзабрудненіше у світі. Водночас там зазначають, що радіаційний фон в столиці в межах норми.



Станом на 17 квітня мер Києва Кличко заявив, що задимлення в Києві має три походження. Серед них і пожежа в Чорнобильській зоні.



Натомість директор Укргідрометцентру Кульбіда наголосив, що продукти горіння з Чорнобильської зони не могли потрапити в Київ, а забруднення повітря в українській столиці пов'язане з пиловою бурею і переміщенням продуктів горіння з Житомирської області.

► Прогнози

Сорока додав, що в Україні це не перше явище за останній місяць: таке вже спостерігали і в Західній Україні. Судячи з досвіду, показники там нормалізувалися за 3 дні, після того, як нормалізували метеорологічні умови.

Хочу наголосити, що зараз хвиля цього аерозолю накриває в прямому сенсі Дніпро, Запоріжжя, частково Кривий ріг і поступово рухається на Південь країни,

– стверджує доктор наук.

► Як захиститися

• Люди мають вживати заходів карантину, адже зараз вони майже однорідні із заходами захисту від пилу.

Не виходьте на вулицю. Там ви будете подразнювати свою легеневу тканину. За невеликий проміжок часу ви, звісно, не зазнаєте шкоди здоров’ю, але без потреби – не залишайте дім. Якщо переглянути рекомендовані рівні ВООЗ, то 20 хвилин перебування навіть при таких концентраціях – є допустимим, хоча вже є ризики для здоров’я. Залишайте вікна закритими. Проводьте вологе прибирання. Якщо вийшли – тільки у засобах захисту органів дихання. Треба фільтруючі маски, навіть краще – респіратори. Прості медичні маски тут не допоможуть.

"Хочу наголосити, що в цих умовах найскладніша ситуація саме у лікарнях, де перебувають люди з проблемами органів дихання. Тому що лікарні не обладнані системами фільтрації, виникає питання: а чим їм дихати? І вікно не відкрити, і потрібне чисте повітря", – розповів експерт.

• Чи потрібен побутовий очищувач повітря

Сорока зазначив, що очищувачі бувають різні – відповідно і результату не варто очікувати від усіх.

"Ті, що мають європейський сертифікат безпеки, дійсно ефективні. В будь-якому разі навіть вологе прибирання допомагає вберегти поверхні від додаткового впливу дрібнодисперсних часток. Це нормальна практика", – переконаний експерт.



Як захиститися киянам через забруднене повітря / Інфографіка 24 каналу

• Шкідливі звички

В такий час особливо важливо відмовитися від шкідливих звичок. І тут Сорока радить повертатися до рекомендацій ВООЗ:

Потрібно відмовитися від паління. Потрібно припинити вживати алкоголь. Є свідчення, що поєднання етилового отруєння та отруєння дрібнодисперсним пилом посилюють один одного. Більше рухайтеся в приміщенні. Приділяйте час чомусь корисному, а не тільки лежанню на ліжку.

Дивіться відеокоментар Максима Сороки про пил навколо Києва: