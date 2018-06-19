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Пільги для учасників ООС: Рада проголосувала за важливий закон

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Верховна Рада ухвалила закон, за яким учасники ООС отримують право на соцгарантії бійців АТО
Верховна Рада ухвалила закон, за яким учасники ООС отримують право на соцгарантії бійців АТО / 24 канал

Верховна Рада України більшістю голосів підтримала законопроект щодо внесення змін до закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях".

За відповідне рішення проголосували 236 депутатів за мінімально необхідних 226-ти.

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У законопроекті № 8293, зокрема, мовиться про те, аби надати учасникам заходів Операції об’єднаних сил на Донбасі право на користування державними гарантіями, передбаченими для учасників Антитерористичної операції.

Так, у документі пропонується внести зміни до 19 законів України ("Про гуманітарну допомогу", "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", "Про лікарські засоби", "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист" тощо), реалізація яких, як зазначено у пояснювальній записці до нього, "забезпечить комплексне врегулювання питань соціального захисту громадян, які братимуть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та інших питань, пов’язаних із здійсненням зазначених заходів".

Відтак, у підсумку поширюється дія відповідних положень вказаних законів, які стосуються проведення антитерористичної операції, "на період здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях".

Нагадаємо, під час сесії 19 червня українські депутати також схвалили законопроект про заборону розміщення реклами на об’єктах всесвітньої спадщини ЮНЕСКО: за проголосували 232 народні депутати за мінімально необхідних 226-ти.

Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Операція Об'єднаних сил Законодавство Законопроект Війна на Донбасі АТО
Джерело: 24 канал
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