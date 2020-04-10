Пільги, відстрочки і канікули: як кредитори підтримують позичальників в кризу?

Наслідки карантину в умовах пандемії COVID-19 для економіки України ми тільки почали усвідомлювати. Кількість безробітних вже збільшилася в кілька разів, люди втрачають доходи, підприємства малого та середнього бізнесу закриваються і ми тільки на початку шляху, який сьогодні проходять чимало країн світу.

Соціологічні опитування показують, що у значної частини населення і бізнесу фінансових коштів вистачить щонайбільше на місяць. В таких умовах доступність кредитів стає життєво необхідною і швидше за все можна отримати позику саме в мікрофінансових організаціях. Як фінансові компанії вибудовують сьогодні свої відносини з позичальниками, щоб зберегти і бізнес, і лояльних клієнтів?

"Економічна ситуація вже вплинула на ринок мікрокредитування. Багатьом компаніям довелося коригувати свою роботу з урахуванням ризиків, шукати нові підходи до клієнтів, удосконалити скоринг, пропонувати гнучкі рішення для людей, які опинилися в складній ситуації. Ми зі свого боку готові розглядати звернення позичальників, яким потрібна допомога в пошуку компромісів з кредиторами", – зазначила голова правління Всеукраїнської Асоціації фінансових компаній Анна Замазєєва. В Асоціації підкреслюють, що МФО продовжують працювати і кредитувати населення. Кожна компанія розробила свій комплекс заходів, пропозиції і стратегії для того, щоб разом з клієнтами без втрат пройти цей складний період.

CashBerry

Cashberry – це сервіс, який завжди відрізнявся лояльністю до постійних клієнтів. Попри кризу, розмір процентної ставки на повторне кредитування (за умовами програми лояльності) нижче середньоринкового показника. Чим активніше клієнт користується послугами сервісу, тим менше виплата за кредитом. Якщо на перший кредит процентна ставка дорівнює 1,5%, то при подальшому кредитуванні процентна ставка знижується до 1%.

Крім того, було розроблено декілька способів оплати кредиту у кризовий період:

Збільшено термін грейс-періоду. Позичальнику надано додатково 5 днів на погашення позики. Таким чином, протягом 5 діб після закінчення терміну кредитного договору позичальнику не нараховується підвищена процентна ставка за кредитом. Пролонгація кредиту. Кожен клієнт, починаючи з першого дня виходу у прострочення, має змогу пролонгувати кредит. Для цього необхідно сплатити відсотки, актуальні на момент оформлення пролонгації. Далі, кредит буде продовжено на 30 календарних днів, виключаючи негативні наслідки для кредитної історії позичальника. Реструктуризація боргу. У випадку прострочення кредиту кожен клієнт отримує можливість особистої консультації з кредитним експертом від Cashberry. Проаналізувавши платоспроможність клієнта, буде обрано найбільш оптимальний шлях погашення боргу ( індивідуальний графік внесення заборгованості та розмір обов’язкового внеску). З моменту оформлення реструктуризації нарахування відсотків за кредитом зупиняється у повному обсязі.

Кредитні канікули. З 1 березня по 31 травня 2020 року, згідно з законодавством України, скасовано штрафні санкції та нарахування підвищених відсотків за кредитними договорами.

CreditPlus (Aventus Group)

Компанія активно використовує різні інструменти лояльності. Для нових клієнтів це 50% знижки на перший кредит. Для постійних продовжує діяти програма лояльності. В її межах клієнти отримують знижки до 25% від стандартної вартості кредиту. CreditPlus, як і раніше, проводить регулярні акції зі знижками до 70% від базової відсоткової ставки.

У період карантину компанія створює максимально комфортні умови для клієнтів:

Подовження терміну кредиту. Пролонгація доступна на стандартних умовах. Клієнт може сплатити відсотки за минулий період користування та подовжити кредит на термін, який був спочатку вказаний у договорі. Послуга безкоштовна й доступна 24/7. Тимчасове скасування нарахування неустойки (пені та штрафів за договорами). Кредитна історія важлива для абсолютної більшості. Клієнти своєчасно оплачують тіло та відсотки за кредитами, не допускаючи прострочення. Лояльні умови нарахування відсотків. Компанія нараховує відсотки на фактичний залишок заборгованості з можливістю часткового погашення. Таким чином, клієнт може поетапно гасити будь-яку частину кредиту й поступово зменшити кредитне навантаження. Безперебійний контроль служби підтримки. Важливо, щоб клієнт міг отримати точну й достовірну інформацію відповідно до змін продуктів компанії та вимог законодавства.

Більш детальна інформація доступна за посиланням creditplus.ua або за номером 0 (800) 753-363 у будь-який час доби.

Dinero

Для клієнтів Dinero доступні:

Пролонгація

Пролонгація за допомогою разового платежу дозволяє клієнту "заморозити" нарахування відсотків і користуватися позикою додаткові 14 або 30 днів. Продовжувати термін користування позикою можна необмежену кількість разів, поки матеріальне становище не покращиться настільки, щоб виплатити суму повністю.

Реструктуризація боргу

1Зміна умов по кредиту на більш прийнятні для клієнта, враховуючи його фінансове становище. Наприклад, суму заборгованості розділяють на декілька платежів, які треба буде вносити в довший проміжок часу (але не більше 3-х місяців). Списання штрафних санкцій в обсязі від 30 до 100%. Укладання індивідуальних умов повернення боргу за наявності доказів про хворобу, втрату роботи тощо.

Кредитні канікули

З 1 квітня до 30 квітня 2020 року, кожен клієнт, який звернеться за продовженням дії Договору на 14 або 30 днів, додатково отримає відстрочку договірних платежів на такий же або більший термін. Наприклад: скориставшись продовженням на 14 днів, наступний платіж позичальник здійснить через 30 днів, а пролонгація на 30 днів дасть можливість відстрочити наступний платіж на 60 днів. При цьому сума за продовження терміну Договору не зміниться.

Таким чином компанія знижує процентну ставку в 2 рази, тим самим, покращуючи умови користування позикою, що дозволить клієнтам, які не можуть оплатити позику повністю, виконувати кредитні зобов'язання не порушуючи Договір.

Детальніше на сайті dinero.ua або в контакт-центрі: 067 326 2233; 073 326 2233; 050 326 2233.

Miloan

Компанія одна з небагатьох на ринку зберегла пропозицію кредиту під 0,01% для нових клієнтів. Постійні користувачі послуг Miloan, щоб заощадити можуть брати участь в акціях або використовувати промокоди. Залежно від того, як довго клієнт з компанією, він отримує більш вигідні індивідуальні умови. Піклуючись про позичальників в умовах карантину, компанія в тестовому режимі запустила послугу отримання і погашення позики у відділеннях "Нової пошти".

Якщо у клієнта вже виникла проблема з погашенням кредиту, то Miloan пропонує унікальні умови пролонгації: клієнт гасить не тільки частину %, але і до 10% тіла кредиту. Це допомагає не відстрочити платіж по кредиту без додаткових нарахувань і прострочення, а також дозволяє істотно знизити платіжне навантаження в майбутньому. Крім того, клієнтам доступна реструктуризація кредитів, про умови можна дізнатися в службі підтримки.

Moneyveo

Клієнтам Moneyveo для погашення кредитів під час кризи доступні такі опції:

Пролонгація. Діє тільки для непрострочених кредитів. Одержати відстрочку по оплаті можна на період до 30 днів. Кількість пролонгацій не обмежена, але для оформлення послуги потрібно сплатити нараховані відсотки за період користування кредитом. Реструктуризація простроченого кредиту. Сума боргу розбивається на кілька частин (не більше 4-х), які потрібно сплатити своєчасно. При цьому відсотки більше не нараховуються. Однак така послуга доступна тільки після особистого звернення клієнта. Оплата частинами. Сплачуючи кредит частинами, можна заощадити на відсотках. Вони нараховуються на тіло кредиту і зменшуються пропорційно. Юридична консультація за 1 грн. У період карантину клієнти Moneyveo можуть отримати консультацію юриста онлайн всього за 1 грн. Послугу надає зовнішній партнер. Звертатися можна з будь-якою проблемою. Грейс-період – це додаткові три дні після закінчення кредитного договору, протягом яких не нараховуються відсотки в разі погашення кредиту. Цей період прострочення не впливає на кредитну історію. Знижки та програми лояльності. Для тих, хто оформить кредит вперше, знижка на процентну ставку складе -70%. Для повторних клієнтів вона можлива до -30%. Учасники програми Enotcoin можуть претендувати на знижку до -40%, члени програми лояльності Манівео - до -50%.

Уточнити деталі по всіх опціях можна, звернувшись за телефоном 0 800 21 9393 або на пошту [email protected]

MyCredit

Для клієнтів MyCredit передбачено кілька варіантів виходу з проблемної ситуації. Крім того, в період карантину компанія розробила індивідуальні антикризові умови погашення:

Пролонгація кредиту. Послуга абсолютно безкоштовна і дозволяє продовжити термін дії договору позики на зручний для позичальника термін. Для цього потрібно лише сплатити відсотки за такий період, на який підключається продовження. Пролонгація доступна як в період дії договору позики, так і для кредитів, які вже знаходяться в простроченні. Також існує пролонгація на індивідуальних умовах. Ставка по дисконту в пролонгації. При підключенні пролонгації в період карантину ми закріплюємо за позичальником діючу відсоткову ставку. Таким чином, якщо кредит був оформлений зі знижкою за промокодом або програмою лояльності, знижена відсоткова ставка продовжить діяти і після продовження кредиту. Грейс-період. Після закінчення терміну дії договору позики позичальникам компанії дається три додаткових дні для оплати кредиту без нарахування відсотків. Реструктуризація боргу. У разі, якщо прострочення кредиту вже настало, компанія MyCredit пропонує клієнтам розбити борг на частини і виплатити його поетапно. При цьому нарахування відсотків зупиняється. Реструктуризація доступна з 10-го дня прострочення і дозволяє виплатити кредит за 4, 6 і навіть 10 платежів. Індивідуальний графік погашення. У разі неможливості виплатити кредит з об'єктивних обставин і наявності у клієнта підтверджуючих документів, питання розглядається в індивідуальному порядку. Компанія готова піти назустріч і запропонувати клієнту максимально лояльні умови виплати.

Служба турботи про клієнтів завжди готова допомогти і відповісти на всі питання по телефону 0800 214 111 і поштою [email protected]