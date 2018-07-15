19:13
15 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
24°C 16°C
  • понеділок
    26°C 19°C
  • вівторок
    21°C 18°C
  • середа
    22°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Путін і поганська магія. Відео Віди
Вєсті Кремля
17:38, 14 липня
Вєсті.UA. Жир. Як Барна телепортатором став. Федеріка і Могеріні остаточно посварились
Вєсті.UA
19:21, 14 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, 13 липня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини Києва

Пільговики й надалі зможуть безкоштовно користуватися громадським транспортом, – Кличко

951 Читать новость на русском
Віталій Кличко
Віталій Кличко / Фото з відкритих джерел

Мер столиці Віталій Кличко запевнив, що безкоштовний проїзд для пільгових категорій населення діятиме і надалі.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Київ".
 

Хочу зазначити – для пенсіонерів, школярів, інвалідів, учасників бойових дій та інших пільгових категорій громадян проїзд у комунальному громадському транспорті столиці залишиться безкоштовним,
– заявив Кличко.

Він також відзначив, що проїзд в комунальному транспорті для тих, хто користується ним регулярно, коштуватиме в середньому 6,50 грн. 8 гривень за проїзд – це вартість разової поїздки.

Також Кличко пояснив причини перегляду тарифів. За його словами без підвищення тарифів на проїзд в громадському транспорті Києву не уникнути кризи в транспортній сфері. Отримані від підвищення тарифів кошти, в першу чергу, підуть на підвищення заробітних плат працівникам транспортних комунальних підприємств, розвиток транспортної інфраструктури, ремонт та закупівлю рухомого складу. Також підвищення тарифів дозволить зменшити суми дотацій, які міський бюджет виділяє на покриття збитків транспортних підприємств.

"Проблема в тому, що міська влада щороку дотує транспортну сферу у розмірі 1 мільярд 800 мільйонів гривень. Нам, наприклад, потрібно закуповувати новий транспорт. За останні роки ми закупили 100 автобусів, 103 тролейбуса, 45 трамваїв. Але, зараз ситуація така, що скоро на цьому транспорті нікому буде працювати. Транспортним підприємствам не вистачає фахівців. Тому потрібно підвищувати заробітну платню транспортникам. І на це, в першу чергу, підуть гроші від збільшення вартості проїзду", – відзначив мер Києва

За словами мера, і в "Київпастрансі", і в "Київському метрополітені" недоукомплектований штат працівників. Так, в "Київпастрансі" не вистачає 2,5 тисячі фахівців, у метрополітені – майже півтисячі вільних вакансій. А від укомплектованості цих підприємств, підкреслив мер столиці, залежить, перш за все, безпека киян, які користуються громадським транспортом.

Теги: Новини Києва Віталій Кличко
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Россия – не Украина, или Требовать от российских либералов тождественности с украинцами глупо
сьогодні, 19:01 Россия – не Украина, или Требовать от российских либералов тождественности с украинцами глупо
Блог Медіа 70
Хто такий Лей Цзюнь: біографія та історія успіху засновника Xiaomi
сьогодні, 18:02 Хто такий Лей Цзюнь: біографія та історія успіху засновника Xiaomi
Анастасія Можаровська 823
Будет ли Вторая Украинская Конституанта?
сьогодні, 16:01 Будет ли Вторая Украинская Конституанта?
Катерина Одарченко 399
Уникнути правосуддя: як Арсен Аваков тримався за крісло очільника МВС
сьогодні, 14:00 Уникнути правосуддя: як Арсен Аваков тримався за крісло очільника МВС
Єгор Соболєв 1033
Нацбольний бізнес: як найманці Путіна влаштували торгівлю трупами
сьогодні, 12:01 Нацбольний бізнес: як найманці Путіна влаштували торгівлю трупами
Олексій Чибісов 1973
Великий піст 2018: календар харчування на кожен день
 20 березня , 10:05
Батько Мураєва у мережі закликає ввести російські війська до України
 9 червня , 21:08
Україну попередили про помсту Путіна після ударів по Сирії
 14 квітня , 12:26
MELOVIN у фіналі Євробачення 2018 – відео виступу
 12 травня , 22:31
У Києві терміново закрили 6 станцій метро
18 лютого , 12:20
Смертельна ДТП під Києвом: автівки порозкидало по трасі
 8 липня , 19:40
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук