Пили в бані: як Мілевський зі скандалом покинув брестське "Динамо"
Український нападник Артем Мілевський влітку по середині сезону чемпіонату Білорусі (в Європі лише стартував новий сезон) неочікувано покинув брестське "Динамо". Причини такого рішення стали відомі лише зараз.
Нагадаємо, 19 липня у білоруському клубі повідомляли, що контракт з Артемом Мілевським та капітаном команди Олексієм Гавриловичем було розірвано за згодою сторін. На той час Мілевський провів за "Динамо" 14 матчів, у яких відзначився 3 голами та 7 результативними передачами.
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Головний тренер брестського клубу Марцел Лічка пояснив таке рішення у коментарі білоруській Tribuna.com. На момент, коли Мілевський покинув команду, Лічка був помічником Олексія Шпілевського.
"У нас було два вихідних. Я перебував у Чехії, а коли повернувся, він [Шпілевський] сказав, що ми без Савицького, Мілевського та Гавриловича. Я запитав: "Чому?", і він розповів, що вони пили в лазні. У той момент я був вражений: "Це божевілля! Навіщо?!" Савицький забив і віддав гольову, Мілевський був лідером команди. Він був кращої десяткою у всьому чемпіонаті Білорусі. Я не бачив тут гравця на його позиції краще за Артема. А Гаврилович – капітан та хороший центральний захисник, якого залучали до матчів збірної. Це були три дуже важливих для нас гравця. Але рішення приймалося без мого відома", – розповів Марцел Лічка.
При цьому він додав, що футболісти зверталися з проханням, щоб футболістів повернули до команди, але керівництво клубу не хотіло йти на такий крок.