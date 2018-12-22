Пілот Формули-1 проїхав на боліді по засніжених горах: карколомне відео

Поки у Формулі-1 міжсезоння, команди та самі пілоти готуються до нових стартів. Дехто проводить їх у горах.

Так, пілот команди Red Bull Макс Ферстаппен проїхався на боліді команди у горах на австрійському курорті Кіцбюель. Читайте також: У Формулі-1 обрали найкращий обгін сезону: відео Їхати довелося по засніженій трасі. Тому на шини автомобіля начепили ланцюги.