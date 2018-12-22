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      Пілот Формули-1 проїхав на боліді по засніжених горах: карколомне відео

      903 Читать новость на русском
      Макс Ферстаппен
      Макс Ферстаппен

      Поки у Формулі-1 міжсезоння, команди та самі пілоти готуються до нових стартів. Дехто проводить їх у горах.

      Так, пілот команди Red Bull Макс Ферстаппен проїхався на боліді команди у горах на австрійському курорті Кіцбюель.

      Читайте також: У Формулі-1 обрали найкращий обгін сезону: відео

      Їхати довелося по засніженій трасі. Тому на шини автомобіля начепили ланцюги.

       

      Теги: Спорт Формула-1 Макс Ферстаппен Red Bull
      Джерело: 24 Канал
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