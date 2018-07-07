Пілот Формули -1 потрапив у аварію під час практики: відео інциденту

Під час практики на гран-прі Великобританії пілот Toro Rosso Брендон Хартлі не зумів закінчити свою серію. З автодрому Сільверстоун його забрала швидка.

В одному з епізодів у його боліда зламалася передня підвіска, і авто вилетіло з траси та вдарилося у відбійник.

Читайте також: З нового сезону в календарі Формули-1 з'явиться дві нові гонки

Після цього моменту дирекція призупинила сесію, а на трасу прибула швидка медична допомога. Пілота госпіталізували, однак участь у гонці в неділю він візьме. Правда стартуватиме Брендон Хартлі з останньої позиції.