Пілот за 48 годин: про ризик "вертольотопаду" над Києвом

У Києві є чотири великі вертолітні майданчики, один з яких був збудований для Януковича – той планував літати сюди з Межигір'я. Ще є щонайменше шість невеликих майданчиків на дахах бізнес-центрів, а також Апеляційного суду.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла журналістка Людмила Кушнір.

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За її словами, якщо б якийсь бізнесмен захотів літати, наприклад, з Труханового острова на дах бізнес-центру в Києві – це було б вкрай важко зробити. Адже він мав би отримати безліч дозвільних документів: згідно з чинним законодавством, над водою літати можна, а над житловими масивами – ні.



Авіакатастрофа на Трухановому острові у Києві

Та найцікавіше, як повідомила журналістка, що пілотом гвинтокрила може стати кожен. "У навчальному закладі треба навчатись 48 годин. Теорія складає 100 годин, а потім ще 50 годин самостійного навчання", – проінформували у приватній київській школі пілотів.

Цивільних гвинтокрилів в Україні – до трьох сотень, усі вони зареєстровані у базі Державіаслужби. Зараз набирають популярності екскурсії на вертольотах над Дніпром. Наприклад, півгодинний політ над Гідропарком обійдеться у п'ять тисяч гривень. Та злітати можна і до Межигір'я, і навіть до Чорнобиля чи Умані. Дозволи на кожну екскурсію отримують окремо,

– наголосила Людмила Кушнір.

І підкреслила: імовірність того, що в небі зіткнуться два гелікоптери, зведена до мінімуму. Експерти заспокоюють: українцям хвилюватися не слід, "вертольотопаду" не буде.