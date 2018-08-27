Пілоти Ferrari розмістили на своїх болідах написи в пам’ять про жертв обвалу мосту в Генуї / twitter Ferrari

На етапі Формули-1 у Бельгії, які відбувся 24-26 серпня, пілоти італійської команди Ferrari вийшли в болідах, на яких був напис в пам’ять про загиблих внаслідок обвалу мосту в місті Генуя.