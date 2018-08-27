Пілоти Ferrari розмістили на своїх болідах написи в пам’ять про жертв обвалу мосту в Генуї
На етапі Формули-1 у Бельгії, які відбувся 24-26 серпня, пілоти італійської команди Ferrari вийшли в болідах, на яких був напис в пам’ять про загиблих внаслідок обвалу мосту в місті Генуя.
На авто були нанесені контури моста, а також напис італійською мовою "Nei nostri cuori" (В наших серцях).
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Варто зазначити, що пілот Ferrari Себастьян Феттель, який стартував другим, зумів виграти перегони. Його напарник Кімі Райкконен зійшов з траси на 9-му колі.
Нагадаємо, 14 серпня в італійському місті Генуя під час грози обвалилась частина автомобільного мосту Моранді, що на висоті 45 метрів проходив над річкою Полчевера. Внаслідок обвалу споруди загинуло понад 40 людей.
Джерело: 24 Канал
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