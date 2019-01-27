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      Пінчук запросив конкурентів Порошенка на "сніданок" в Давосі: що задумав олігарх

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      Пінчук запросив конкурентів Порошенка на "сніданок" в Давосі
      Пінчук запросив конкурентів Порошенка на "сніданок" в Давосі / Фото з відкритих джерел

      24 січня під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі відбувся "Український сніданок", який щорічно організовує бізнесмен Віктор Пінчук. У 2019 році олігарх вирішив запросити на "сніданок" головних конкурентів Петра Порошенка.

      Про це у своєму відеоблозі "Політична кухня" розповіла журналістка Крістіна Бердинських.

      Читайте також: Давос-2019 та Україна: що обговорювали на форумі

      Зазвичай головний спікер на "Українському сніданку" – це Президент України, а також запрошені іноземні гості. Єдиний раз, коли президент проігнорував цей захід був рік, коли вийшла суперечлива колонка Пінчука у західній пресі щодо Криму.

      Однак цього року Пінчук запросив й головних конкурентів президента, а саме Анатолія Гриценка, якому зараз налагоджувати міжнародні контакти допомагає народний депутат Світлана Заліщук, а також – Юлію Тимошенко.

      Пінчук запросив різних кандидатів невипадково. Він розуміє, що зараз важко спрогнозувати, хто ж точно стане наступним президентом, тому хоче мати хорошу комунікацію з усіма – і з Порошенком, і з його конкурентами. Робити ставку лише на одного кандидата
      – це ризик, – сказала журналістка. 

      Що варто знати про Юлію Тимошенко: відео

      Що таке Всесвітній економічний форум у Давосі?Швейцарська неурядова організація, найбільш відома організацією щорічних зустрічей у Давосі. На зустрічі запрошуються провідні керівники бізнесу, політичні лідери, провідні мислителі і журналісти. Темами обговорення є найгостріші світові проблеми, включаючи охорону здоров'я та довкілля.

      Дивіться відео повного випуску відеоблогу "Політична кухня" за 26 січня 2019 року

       

      Теги: Новини України Юлія Тимошенко Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Віктор Пінчук Відеоблоги Давос
      Джерело: 24 канал
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