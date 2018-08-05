Пінк несподівано скасувала концерт в Австралії: відома причина

Популярна співачка Пінк нещодавно скасувала концерт в Австралії через проблеми зі здоров'ям. Однак згодом у мережі з'явились знімки, на яких артистка відпочивала з дітьми на пляжі. Пінк вирішила пояснити ситуацію всім обуреним прихильникам.

Мережу розбурхали знімки американської співачки Пінк на сімейному відпочинку. Фото не викликали б значного резонансу, якби напередодні вона не скасувала концерт в австралійському Сіднеї. Відтак обурені прихильники з розпачем переглянули знімки.

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Артистка вирішила звернутись до всіх меломанів, які придбали квитки на її концерт. Пінк пояснила: фото не показують, що їй довелось пережити за час австралійського турне. Артистка та її діти – 7-річна Віллоу та 1-річний Джеймсон – вже двічі звертались до лікарів за допомогою.

"Папараці не покажуть вам два візити до лікаря упродовж двох днів, антибіотики, спрей для носа, спрей для горла, щоденний плач дитини, якій мама робить гарячі ванни і каже, що все гаразд. Вони не покажуть вам, як я лежу і п'ю воду в той час, як мої друзі намагаються відвернути мою дочку, яка постійно запитує, чому ці дивні люди ходять за ними по п'ятах і знімають кожен її крок", – зізналась Пінк.

Допис, поширений P!NK (@pink) 2 Сер 2018 р. о 9:08 PDT

На захист співачки став Джастін Тімберлейк. Артист підтвердив, що складно поєднати гастролі з вихованням дітей. Особливо, якщо це жінка, на руках в якої – маленька дитина.

"Як артист, який любить своїх прихильників і намагається бути хорошим батьком, я говорю: знімаю перед тобою капелюха! Особисто я не уявляю, як можна справлятися з обов'язками мами і співачки одночасно", – зазначив Джастін Тімберлейк.