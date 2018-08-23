Пінк раптово зупинила свій виступ для прихильниці: зворушливі кадри

Американська співачка Пінк зупинила свій концерт, щоб обійняти одну з прихильниць. На це у зірки була зворушлива причина.

Популярна співачка Пінк, менш відома, як Аліша Мур, здивувала всіх прихильників під час концерту. Артистка раптово зупинила свій виступ після отримання зворушливого плаката від 14-річної прихильниці Ліф Мерфі.

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У зверненні дівчина зізналась, що мала прийти на концерт Пінк зі своєю мамою. Проте за місяць до виступу співачки жінка раптово померла. Відтак 14-річна дівчина все ж побачила на власні очі кумира, однак вже без матері. На зворушливий плакат одразу ж відреагувала сама співачка: вона зійшла зі сцени та обійняла Ліф Мерфі.

Дівчина не упустила нагоду та зробила кілька знімків з Пінк. Не стримували захвату й очевидці зворушливого моменту, які аплодисментами відреагували на дії співачки.

Допис, поширений People Magazine (@people) 23 Сер 2018 р. о 6:59 PDT