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Пінк виконала складні акробатичні трюки з оголеним танцівником: пікантні фото, відео

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Співачка Пінк під час виступу в США
Співачка Пінк під час виступу в США / dailymail.co.uk

Популярна співачка Пінк не припиняє вражати прихильників насиченими гастролями та ефектними виступами. Під час одного з концертів співачка в боді станцювала з оголеним чоловіком.

Відповідні фото з'явились в The Daily Mail

Пікантний образ артистка приміряла на концерті в американському Вермонті. Пінк вийшла перед глядачами в золотому боді з довгими руками. Водночас її партнер по танцю був в одних плавках, демонструючи ідеальне накачане тіло. 

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Сама Пінк не може похизуватись ідеальною фігурою. На знімках видно і пишні форми співачки, і целюліт, прикритий колготами в сітку. Однак артистка ніколи не підтримувала стереотипи щодо обов'язкової стрункої фігури знаменитостей. Тому Пінк часто хизувалась, що любить смачно поїсти. 


Пінк показала пишні форми

Однак для співачки важливо, щоб її тіло могло відтворити складні акробатичні трюки. Це вона довела під час концерту у Вермонті. Пінк не тільки показувала запальні танці на сцені, але й польоти під стелею. 

Так, разом з оголеним танцівником співачка продемонструвала ефектний та пікантний номер. Пінк сексуально сиділа на темношкірому чоловіку та навіть стоячи на ньому виконувала пісню. Відповідні кадри просто приголомшили прихильників, які не були очевидцями спокусливого номера. 


Пінк виконала складні акробатичні трюки


Співачка Пінк продемонструвала пікантний номер


Пінк: пікантний трюк
 

Дивіться відео фрагменту спокусливого виступу Пінк: 


 

Теги: LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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