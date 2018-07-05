Піппа Міддлтон поділилася, як підтримує форму під час вагітності

Сестра Кетрін Міддлтон Піппа нещодавно підтвердила, що вагітна первістком. Попри це вона виглядає струнко і продовжує активний спосіб життя.

34-річна Піппа розповіла у колонці для Waitrose Weekend, як підтримує своє тіло у формі під час вагітності, і дала кілька порад майбутнім матерям.

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"Я захоплююся тенісом з раннього дитинства, і як гравець, і як глядач. І я продовжую грати в теніс під час вагітності, але більш безпечно", – зазначила вона.

Піппа Міддлтон вперше вагітна

За її словами, протягом перших двох триместрів вона грала в парний теніс, так як цей тип гри вимагає менших зусиль. Також Піппа грає близько 20 хвилин у скорочений матч для загального зміцнення здоров'я.

Молодша сестра Кейт Міддлтон радить майбутнім матерям займатися спортом в цікавому положенні, оскільки помірні фізичні навантаження "покращують зростання плаценти, допомагають контролювати вагу, зменшують болі в спині, зміцнюють серце і кровоносні судини, роблять тіло витривалішими і знижують ризик гестаційного діабету".

Нагадаємо, Піппа Міддлтон і Джеймс Метьюс одружилися в травні 2017 року.