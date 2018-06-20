Пиріг з кабачків нашвидкуруч: смачний рецепт страви

Для смачного та корисного сніданку можна приготувати так званий "лінивий" пиріг з кабачків та сиром, який, за словами кулінарів, легкий та поживний.

Блогери радять розбавити свій щоденний раціон смачною та простою стравою з кабачків. Рецепт пирога з овочів та сиру є нескладним, тому кожна господиня з легкістю відтворить його на своїй кухні. Окрім цього, ця страва може стати чудовим частуванням для гостей, адже на її приготування потрібно всього лише 1 година.

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Пиріг з кабачків нашвидкуруч: рецепт страви

Інгредієнти: 500 г кабачків, 1 цибуля, 200 мл молока,100 г сиру твердого, 3 яйця, 200 г борошна, 1 ч.л. розпушувача для тіста, 2 зубчики часнику, сіль та спеції.

Як приготувати запашний пиріг з кабачків та сиру:

Для приготування пирога оберіть молоді кабачки, які не мають твердого великого насіння. Наріжте овоч тонкими кружельцями, попередньо очистивши його від шкіри.

У мисці збийте 3 яйця, додавши до них сіль та перець. При бажанні можна додати приправу, яка підходить до овочевих страв. У збиті яйця насипте дрібно порізану цибулю та часник. До маси додайте молоко та потертий сир. Все ретельно перемішайте.

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В окремій посудині змішайте борошно з розпушувачем тіста. Після цього, додайте суміш до маси, перемішавши все до однорідності.

Форму для запікання змастіть олією та посипте сухариками для панірування (їх можна зробити самим, натерши на дрібній терці засушений хліб). Викладіть один шар кабачків, заливши їх частиною тіста. Повторюйте це, поки не закінчаться овочі. Залишки тіста вилийте у форму. Випікайте пиріг упродовж 35 – 40 хвилин при температурі 180 градусів. Нарізайте пиріг після охолодження.