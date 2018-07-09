20:45
9 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
27°C 17°C
  • вівторок
    27°C 19°C
  • середа
    27°C 22°C
  • четвер
    27°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Воскресіння Путіна. Космічне прокляття РФ
Вєсті Кремля
20:30, 7 липня
Вєсті.UA. Жир. Радикальні амбіції Ляшка. Українська Юлія д'Арк
Вєсті.UA
18:20, 7 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

Піротехніка та пісні: як Буффона зустрічали в ПСЖ

93 Читать новость на русском
Джанлуїджі Буффон
Джанлуїджі Буффон

Минулого тижня екс-гравець "Ювентуса" та збірної Італії Джанлуїджі Буффон підписав угоду з французьким ПСЖ.

У понеділок, 9 липня, легенда футболу Джанлуїджі Буффон офіційно був представлений в якості гравця французького ПСЖ. Біля стадіону "Парк де Пренс" зібралися тисячі вболівальників столичної команди, які яскравим піротехнічним перформенсом та неймовірними скандуваннями зустріли новачка парижан.

Читайте також: Буффон офіційно перейшов у ПСЖ

У мережі з'явилися відео, як паризькі ультрас зустрічають свого нового улюбленця.

Нагадаємо, Буффон підписав з ПСЖ контракт за схемою 1 + 1. Пізніше футболіст заявив, що лише цей клуб міг змусити його покинути Італію.

Теги: Новини спорту Ультрас
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хактивіст про кібербезпеку України: не можна підвищити ефективність порожнечі
сьогодні, 19:01 Хактивіст про кібербезпеку України: не можна підвищити ефективність порожнечі
Євгенія Мазур 378
Танцы в Instagram: как в Иране молодые девушки ведут борьбу против религиозного мракобесия
сьогодні, 18:00 Танцы в Instagram: как в Иране молодые девушки ведут борьбу против религиозного мракобесия
Іван Яковина 403
Пиво випередило вино: цікава статистика Instagram
6 липня, 10:00 Пиво випередило вино: цікава статистика Instagram
548
Новий рівень автобізнесу в Україні: відкриття центрів Jaguar Land Rover
сьогодні, 16:00 Новий рівень автобізнесу в Україні: відкриття центрів Jaguar Land Rover
Шестерки Сурковской пропаганды снова в деле
сьогодні, 17:10 Шестерки Сурковской пропаганды снова в деле
Злой Одессит 718
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук