Піротехніка та пісні: як Буффона зустрічали в ПСЖ
Минулого тижня екс-гравець "Ювентуса" та збірної Італії Джанлуїджі Буффон підписав угоду з французьким ПСЖ.
У понеділок, 9 липня, легенда футболу Джанлуїджі Буффон офіційно був представлений в якості гравця французького ПСЖ. Біля стадіону "Парк де Пренс" зібралися тисячі вболівальників столичної команди, які яскравим піротехнічним перформенсом та неймовірними скандуваннями зустріли новачка парижан.
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У мережі з'явилися відео, як паризькі ультрас зустрічають свого нового улюбленця.
Нагадаємо, Буффон підписав з ПСЖ контракт за схемою 1 + 1. Пізніше футболіст заявив, що лише цей клуб міг змусити його покинути Італію.
Джерело: 24 Канал
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