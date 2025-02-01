У Пирятині застрелили військовослужбовця Полтавського РТЦК

У суботу, 1 лютого, у місті Пирятин здійснено напад на співробітника Полтавського РТЦК. Чоловік застрелив військовослужбовця, той помер на місці.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сухопутні війська.

Дивіться також Вибух мав статися біля підрозділу СБУ: ворожа агентка готувала теракт у центрі Києва

Що відомо про вбивство працівника ТЦК на Полтавщині

Зазначається, що напад на військовослужбовця ТЦК стався на автозаправній станції Пирятину під час супроводу військовозобов'язаних до 199 навчального центру.

Невідомий чоловік у сірій балаклаві та піксельних брюках підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП, погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, злочинець вистрілив у військовослужбовця,

– вказали у Сухопутних військах.

Внаслідок важкого поранення солдат загинув на місці. Сам же зловмисник після нападу заволодів автоматом загиблого та втік разом з одним з мобілізованих.

Наразі на місці злочину працюють правоохоронні органи, тривають оперативно-розшукові заходи. У Полтавській області введено спеціальну операцію "Сирена", здійснюється взаємодія з військовими структурами та правоохоронними органами суміжних регіонів.

"Командування Сухопутних військ ЗСУ рішуче засуджує цей кричущий злочин та вимагає найсуворішого покарання для винних. Вбивство військовослужбовця під час виконання службового обов’язку є тяжким злочином, який має бути розслідуваний у найкоротші терміни", – йдеться у повідомленні.

У Сухопутних війська висловили співчуття рідним і близьким загиблого військовослужбовця. Там наголосили, що його смерть не залишиться безкарною.

Військові закликали громадян надавати будь-яку інформацію, яка допоможе знайти нападника та військовозобов'язаного, який втік разом з ним.

Що у ЗСУ кажуть про агресію проти працівників ТЦК

Раніше у Сухопутних війсках наголосили, що ТЦК та СП – складова Збройних Сил України. За словами офіцерки Управління комунікацій Наталії Кіндратів, часто на працівників ТЦК просто "зливають" агресію та напругу, які накопичилися. Проте ТЦК і СП, як орган, просто виконує функції, покладені на нього законом.

"Вони не виходять за рамки повноважень. Їхнє завдання – проводити мобілізацію. Вони її проводять. Тут уже питання, чому люди незадоволені цим", – розповіла Наталія Кіндратів.