"Пішаки у політичній грі": США обурені тим, як РФ використовує українських моряків у своїх цілях

Сполучені Штати Америки вимагають від Російської Федерації негайно звільнити 24 військовополонених українських моряків, яких незаконно утримують у Росії вже більше ніж 50 днів.

Відповідну заяву зробили у посольстві США у Києві.

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Росія має негайно звільнити укр. моряків, а не використовувати їх як пішаків у своїй політичній грі. Вже понад 50 днів Росія незаконно утримує укр. моряків,

– мовиться у повідомленні посольства у Twitter.

Дипломати певні: моряки користувалися свободою судноплавства України в її територіальних водах.

"Ми глибоко стурбовані їхнім здоров'ям і правами", – додають в американському посольстві.

Росія має негайно звільнити укр. моряків, а не використовувати їх як пішаків у своїй політичній грі. Вже понад 50 днів Росія незаконно утримує укр. моряків, які користувалися свободою судноплавства України в її територіальних водах. Ми глибоко стурбовані їхнім здоров’ям і правами — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 15 января 2019 г.

Зазначимо, що 15 січня Лефортовський районний суд Москви вдруге обирає запобіжний захід полоненим українським морякам. Так, станом на 15:00 15 січня арешт до 24 квітня продовжили вже 12 військовополоненим.

Нагадаємо, у Росії до 25 травня продовжили термін попереднього слідства у справі українських моряків, які були незаконно захоплені російськими військовими біля Керченської протоки. Раніше адвокат Ілля Новіков розповів, що "суд" у Росії щодо справи військовополонених українських моряків розпочнеться не раніше ніж за рік, проте він буде мати формальний вигляд, адже РФ вже має підготовлений вирок.

Як українські моряки опинились у російському полоні?25 листопада 2018 року Росія скоїла акт агресії проти України у Керченській протоці. Того дня прикордонний корабель РФ протаранив буксир українських військових. Це трапилось, коли 3 українські військові судна законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі. У Росії ж заявляли, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.



Після нападу українські судна продовжили рухатись до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських кораблях. Внаслідок цього 6 українських військових моряків зазнали поранень.



Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.Адвокати українських моряків прогнозують, що суд над полоненими в Росії почнеться не раніше, ніж через рік. А поки що бранців тримають під вартою та просто продовжують терміни арештів.