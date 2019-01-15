17:30
15 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС BREXIT
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Рух "Геї за Путіна" підбирається до тіла кумира. Т-34 – "новітні" російські танки
      Вєсті Кремля
      21:11, 14 січня
      Вєсті.UA: Чи потрібна Медведчуку пересадка мозку. Закон про секс
      Вєсті.UA
      19:40, 14 січня
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 11 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1
      Згадати все
      12:18, 12 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС BREXIT

      "Пішаки у політичній грі": США обурені тим, як РФ використовує українських моряків у своїх цілях

      119 Читать новость на русском
      Посольство США у Києві
      Посольство США у Києві / Фото з вільних джерел

      Сполучені Штати Америки вимагають від Російської Федерації негайно звільнити 24 військовополонених українських моряків, яких незаконно утримують у Росії вже більше ніж 50 днів.

      Відповідну заяву зробили у посольстві США у Києві.

      Читайте також: Українські моряки відмовилися відповідати на запитання московського суду

      Росія має негайно звільнити укр. моряків, а не використовувати їх як пішаків у своїй політичній грі. Вже понад 50 днів Росія незаконно утримує укр. моряків,
      – мовиться у повідомленні посольства у Twitter.

      Дипломати певні: моряки користувалися свободою судноплавства України в її територіальних водах.

      "Ми глибоко стурбовані їхнім здоров'ям і правами", – додають в американському посольстві.

      Зазначимо, що 15 січня Лефортовський районний суд Москви вдруге обирає запобіжний захід полоненим українським морякам. Так, станом на 15:00 15 січня арешт до 24 квітня продовжили вже 12 військовополоненим.

      Нагадаємо, у Росії до 25 травня продовжили термін попереднього слідства у справі українських моряків, які були незаконно захоплені російськими військовими біля Керченської протоки. Раніше адвокат Ілля Новіков розповів, що "суд" у Росії щодо справи військовополонених українських моряків розпочнеться не раніше ніж за рік, проте він буде мати формальний вигляд, адже РФ вже має підготовлений вирок.

      Як українські моряки опинились у російському полоні?25 листопада 2018 року Росія скоїла акт агресії проти України у Керченській протоці. Того дня прикордонний корабель РФ протаранив буксир українських військових. Це трапилось, коли 3 українські військові судна законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі. У Росії ж заявляли, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

      Після нападу українські судна продовжили рухатись до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських кораблях. Внаслідок цього 6 українських військових моряків зазнали поранень.

      Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.Адвокати українських моряків прогнозують, що суд над полоненими в Росії почнеться не раніше, ніж через рік. А поки що бранців тримають під вартою та просто продовжують терміни арештів.

      Теги: Новини України Новини США Новини політики Українці в полоні РФ Заручники Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Підпал Києво-Печерської Лаври: що потрібно знати про пожежу у заповіднику
      сьогодні , 17:19 Підпал Києво-Печерської Лаври: що потрібно знати про пожежу у заповіднику
      Євгенія Мазур 520
      Кернес віддав підприємців Харкова на відкуп людині-невидимці
      сьогодні , 16:39 Кернес віддав підприємців Харкова на відкуп людині-невидимці
      266
      Забрати Лавру у Москви
      сьогодні , 16:01 Забрати Лавру у Москви
      Наталія Лебідь 946
      Партія вождя-президента: що об'єднує Блок Порошенка та "Єдину Росію"
      сьогодні , 15:30 Партія вождя-президента: що об'єднує Блок Порошенка та "Єдину Росію"
      Дмитро Гнап 445
      Чому священики Московського патріархату не поспішають переходити до ПЦУ?
      сьогодні , 15:01 Чому священики Московського патріархату не поспішають переходити до ПЦУ?
      Артем Овдієнко 2298
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Вирішили бути в єдності з ПЦУ: на Хмельниччині ще 2 парафії покинули УПЦ МП
       14 січня , 19:46
      У Дніпропетровській області затримали членів банди "Біле братство"
       6 вересня 2018 , 01:30
      Колишній нападник Динамо не сумнівається в тому, що кияни зможуть пройти Аякс та вийти у Лігу чемпіонів
       28 серпня 2018 , 09:00
      "З таким суддівством ми підемо не в Європу, а в інше місце": Палкін прокоментував арбітраж у матчі Шахтар – Зоря
       8 жовтня 2018 , 08:51
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук