Піщані бурі і пожежі: в чому причина і які наслідки для екології
Пожежі в Чорнобилі і сильні піщані бурі в Україні спричинили сильний запах гарі й диму в повітрі. Як довго це триватиме, який спричинить вплив на екологічний стан і здоров’я людей, – в матеріалі сайту 24 каналу.
Пилові бурі триватимуть щонайменше кілька днів
Як розповів сайту 24 каналу еколог Володимир Борейко, така ситуація, зокрема, в Києві триватиме кілька днів. Піщані бурі приніс північний вітер. Як тільки вітер зміниться, стане краще. А дощі поки не очікуються.
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Ніхто на державному рівні не опікується лісопосадками, які раніше затримували пил. Їх роками нещадно вирубають місцеві жителі. Пилові бурі нічим не затримуються, і вітер несе пил по всій Україні,
– підкреслює Володимир Борейко.
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Піщані бурі в Україні: що відомо
- 16 квітня у деяких районах Києва та низці містечок в області здійнялася піщана буря, видимість значно погіршилася. У столиці сильний вітер зніс частину риштувань Подільського мосту, в Ірпені – пошкодив дах одного з будинків.
- Схожа ситуація склалася на Житомирщині. На автодорогах Київ – Чоп та Київ – Ковель 16 квітня у межах Житомирської області через піщану бурю знизилася видимість. Через сильні пориви вітру спостерігається задимлення.
- Через піщану бурю у Києві до лікарень потрапило 5 людей. Вони травмувалися через падіння дерев та телевізійних антен. У ДСНС Києва повідомили, що у столиці впали два стовпи електромереж, а також обірвало одну з ліній.
- Поліція закликає водіїв, які заїжджають у район, де утворилася піщана буря або значне задимлення, зупинитися у безпечному місці та перечекати таке явище.
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Як бурі і пожежі впливають на стан екології і людей
Володимир Борейко наголошує: станом на 17 квітня, згідно даних порталу IQAir, який відстежує якість повітря в режимі реального часу, Київ очолив антирейтинг міст світу за рівнем забруднення повітря.
Люди дихають солянкою шкідливих речовин, куди входить сажа, бензопірен (вуглеводень – 24), діоксин вуглецю, – половина таблиці Менделєєва,
– підкреслює еколог.
Утім, на його думку, закриття вікон і носіння пов’язок на обличчі неефективне. При цьому Борейко зазначає: пожежі на посіви не впливають. На майбутній врожай впливають лісопосадки, які затримують вологу. Але їх, на жаль, вирубили.
Чи затримують маски пил і шкідливі речовини? / Фото Getty
Як убезпечити себе від смогу. Поради від МОЗ:
- обмежити перебування на вулиці;
- утриматися від фізичного навантаження на відкритому повітрі;
- щільно зачиняти вікна та двері;
- за можливості користуватися системами кондиціонування та очищення повітря;
- проводити вологе прибирання у житлових приміщеннях;
- збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день.
Чому продовжує горіти Чорнобиль
На переконання Борейка, ситуація з високим рівнем пожеж виникла, оскільки у свій час уряд Яценюка, а потім Гройсмана зняли з держлісгоспів фінансування. Тому наразі вони не мають достатньої кількості пожежних машин, працівників і бензину. Відповідно не можуть ефективно гасити пожежі.
У Київській області наразі виникло близько 250 пожеж. Горить Голосіївський національний парк. У них взагалі немає пожежників. Як можна гасити пожежу на площі 30 тисяч гектарів, якщо є тільки одна машина?
– підкреслює Володимир Борейко.
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За словами еколога, щоб ефективно гасити пожежі, треба виділити держлісгоспам фінансування. По-друге, змінити закон про державний нагляд і контроль, що зв’язав руки екоінспекції, яка не може виїжджати на місця і карати порушників.
Що кажуть в ДСНС та МВС:
- У ДСНС повідомили, що через потужний вітер виникли три місця займання. Вони не є масштабними і не становлять особливої загрози.
- Пожежники продовжують поливати окремі ділянки, де тліють залишки деревини, повалені сухі дерева, а також торфовища. Однак через шквальний вітер ситуація ускладнилася.
- У ДСНС наголошують, що загрози для критичних об'єктів, зокрема "Укриття", "Вектора", немає.
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