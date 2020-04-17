Піщані бурі і пожежі: в чому причина і які наслідки для екології

Пожежі в Чорнобилі і сильні піщані бурі в Україні спричинили сильний запах гарі й диму в повітрі. Як довго це триватиме, який спричинить вплив на екологічний стан і здоров’я людей, – в матеріалі сайту 24 каналу.

Пилові бурі триватимуть щонайменше кілька днів

Як розповів сайту 24 каналу еколог Володимир Борейко, така ситуація, зокрема, в Києві триватиме кілька днів. Піщані бурі приніс північний вітер. Як тільки вітер зміниться, стане краще. А дощі поки не очікуються.

Читайте також Піщані бурі на трасах Київ – Чоп та Київ – Ковель: поліція попередила водіїв – відео

Ніхто на державному рівні не опікується лісопосадками, які раніше затримували пил. Їх роками нещадно вирубають місцеві жителі. Пилові бурі нічим не затримуються, і вітер несе пил по всій Україні,

– підкреслює Володимир Борейко.

Піщана буря на Київщині: відео 24 каналу

Піщані бурі в Україні: що відомо

16 квітня у деяких районах Києва та низці містечок в області здійнялася піщана буря, видимість значно погіршилася. У столиці сильний вітер зніс частину риштувань Подільського мосту, в Ірпені – пошкодив дах одного з будинків.

Схожа ситуація склалася на Житомирщині. На автодорогах Київ – Чоп та Київ – Ковель 16 квітня у межах Житомирської області через піщану бурю знизилася видимість. Через сильні пориви вітру спостерігається задимлення.

Через піщану бурю у Києві до лікарень потрапило 5 людей. Вони травмувалися через падіння дерев та телевізійних антен. У ДСНС Києва повідомили, що у столиці впали два стовпи електромереж, а також обірвало одну з ліній.

Поліція закликає водіїв, які заїжджають у район, де утворилася піщана буря або значне задимлення, зупинитися у безпечному місці та перечекати таке явище.

Читайте також Через забруднення в Києві спецавтомобілі почали мити вулиці, – Кличко

Як бурі і пожежі впливають на стан екології і людей

Володимир Борейко наголошує: станом на 17 квітня, згідно даних порталу IQAir, який відстежує якість повітря в режимі реального часу, Київ очолив антирейтинг міст світу за рівнем забруднення повітря.

Люди дихають солянкою шкідливих речовин, куди входить сажа, бензопірен (вуглеводень – 24), діоксин вуглецю, – половина таблиці Менделєєва,

– підкреслює еколог.

Утім, на його думку, закриття вікон і носіння пов’язок на обличчі неефективне. При цьому Борейко зазначає: пожежі на посіви не впливають. На майбутній врожай впливають лісопосадки, які затримують вологу. Але їх, на жаль, вирубили.



Чи затримують маски пил і шкідливі речовини? / Фото Getty

Як убезпечити себе від смогу. Поради від МОЗ:

обмежити перебування на вулиці;

утриматися від фізичного навантаження на відкритому повітрі;

щільно зачиняти вікна та двері;

за можливості користуватися системами кондиціонування та очищення повітря;

проводити вологе прибирання у житлових приміщеннях;

збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день.

Чому продовжує горіти Чорнобиль

На переконання Борейка, ситуація з високим рівнем пожеж виникла, оскільки у свій час уряд Яценюка, а потім Гройсмана зняли з держлісгоспів фінансування. Тому наразі вони не мають достатньої кількості пожежних машин, працівників і бензину. Відповідно не можуть ефективно гасити пожежі.

У Київській області наразі виникло близько 250 пожеж. Горить Голосіївський національний парк. У них взагалі немає пожежників. Як можна гасити пожежу на площі 30 тисяч гектарів, якщо є тільки одна машина?

– підкреслює Володимир Борейко.

Увага Який рівень радіації в Чорнобильській зоні після масштабних пожеж: результати перевірки

Чому не можна спалювати суху траву: відео

За словами еколога, щоб ефективно гасити пожежі, треба виділити держлісгоспам фінансування. По-друге, змінити закон про державний нагляд і контроль, що зв’язав руки екоінспекції, яка не може виїжджати на місця і карати порушників.

Що кажуть в ДСНС та МВС: