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      Піщані бурі і пожежі: в чому причина і які наслідки для екології

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      Чому спалахують пожежі і як це вплине на здоров'я людей / Фото з соціальних мереж

      Пожежі в Чорнобилі і сильні піщані бурі в Україні спричинили сильний запах гарі й диму в повітрі. Як довго це триватиме, який спричинить вплив на екологічний стан і здоров’я людей, – в матеріалі сайту 24 каналу.

      Пилові бурі триватимуть щонайменше кілька днів

      Як розповів сайту 24 каналу еколог Володимир Борейко, така ситуація, зокрема, в Києві триватиме кілька днів. Піщані бурі приніс північний вітер. Як тільки вітер зміниться, стане краще. А дощі поки не очікуються.

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      Ніхто на державному рівні не опікується лісопосадками, які раніше затримували пил. Їх роками нещадно вирубають місцеві жителі. Пилові бурі нічим не затримуються, і вітер несе пил по всій Україні,
      – підкреслює Володимир Борейко.

      Піщана буря на Київщині: відео 24 каналу

      Піщані бурі в Україні: що відомо

      • 16 квітня у деяких районах Києва та низці містечок в області здійнялася піщана буря, видимість значно погіршилася. У столиці сильний вітер зніс частину риштувань Подільського мосту, в Ірпені – пошкодив дах одного з будинків.
      • Схожа ситуація склалася на Житомирщині. На автодорогах Київ – Чоп та Київ – Ковель 16 квітня у межах Житомирської області через піщану бурю знизилася видимість. Через сильні пориви вітру спостерігається задимлення.
      • Через піщану бурю у Києві до лікарень потрапило 5 людей. Вони травмувалися через падіння дерев та телевізійних антен. У ДСНС Києва повідомили, що у столиці впали два стовпи електромереж, а також обірвало одну з ліній.
      • Поліція закликає водіїв, які заїжджають у район, де утворилася піщана буря або значне задимлення, зупинитися у безпечному місці та перечекати таке явище.

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      Як бурі і пожежі впливають на стан екології і людей

      Володимир Борейко наголошує: станом на 17 квітня, згідно даних порталу IQAir, який відстежує якість повітря в режимі реального часу, Київ очолив антирейтинг міст світу за рівнем забруднення повітря.

      Люди дихають солянкою шкідливих речовин, куди входить сажа, бензопірен (вуглеводень – 24), діоксин вуглецю, – половина таблиці Менделєєва,
      – підкреслює еколог.

      Утім, на його думку, закриття вікон і носіння пов’язок на обличчі неефективне. При цьому Борейко зазначає: пожежі на посіви не впливають. На майбутній врожай впливають лісопосадки, які затримують вологу. Але їх, на жаль, вирубили.


      Чи затримують маски пил і шкідливі речовини? / Фото Getty

      Як убезпечити себе від смогу. Поради від МОЗ:

      • обмежити перебування на вулиці;
      • утриматися від фізичного навантаження на відкритому повітрі;
      • щільно зачиняти вікна та двері;
      • за можливості користуватися системами кондиціонування та очищення повітря;
      • проводити вологе прибирання у житлових приміщеннях;
      • збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день.

      Чому продовжує горіти Чорнобиль

      На переконання Борейка, ситуація з високим рівнем пожеж виникла, оскільки у свій час уряд Яценюка, а потім Гройсмана зняли з держлісгоспів фінансування. Тому наразі вони не мають достатньої кількості пожежних машин, працівників і бензину. Відповідно не можуть ефективно гасити пожежі.

      У Київській області наразі виникло близько 250 пожеж. Горить Голосіївський національний парк. У них взагалі немає пожежників. Як можна гасити пожежу на площі 30 тисяч гектарів, якщо є тільки одна машина?
      – підкреслює Володимир Борейко.

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      За словами еколога, щоб ефективно гасити пожежі, треба виділити держлісгоспам фінансування. По-друге, змінити закон про державний нагляд і контроль, що зв’язав руки екоінспекції, яка не може виїжджати на місця і карати порушників.

      Що кажуть в ДСНС та МВС:

      • У ДСНС повідомили, що через потужний вітер виникли три місця займання. Вони не є масштабними і не становлять особливої загрози.
      • Пожежники продовжують поливати окремі ділянки, де тліють залишки деревини, повалені сухі дерева, а також торфовища. Однак через шквальний вітер ситуація ускладнилася.
      • У ДСНС наголошують, що загрози для критичних об'єктів, зокрема "Укриття", "Вектора", немає.
      Автор: Емал Набі, Інна Жолобович
      Теги: Пожежа в Чорнобильській зоні Забруднення повітря Новини України Статті Новини політики Публікації Екологія Негода в Україні
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