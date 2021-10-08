У Кривому Розі розшукують безвісти зниклу 12-річну дівчинку

У Кривому Розі зникла Кароліна Нехайчик 2009 року народження. Вона пішла з дому й не повернулася. Дитину шукають вже добу.

Дівчинка пішла з дому 7 жовтня. Про зникнення дитини в поліцію повідомила її мати. Правоохоронці просять допомогти знайти підлітка.

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Пішла з дому й не повернулася

Поліція розшукує безвісти зниклу Нехайчик Кароліни Олександрівни 2009 року народження. Вона 7 жовтня пішла з дому та не повернулася.

Який вигляд має дівчинка:

зріст 150 сантиметрів;

худорлявої статури;

волосся довге, русявого кольору, очі карі;

одягнена в куртку рожевого кольору, синю спортивну кофту, темні штани, кросівки сірого кольору;

на підборідді зліва дві родимки;

на руках шрами від укусу собаки.



У Кривому Розі розшукують Кароліну Нехайчик / Фото Нацполіції

Якщо вам відоме місце перебування Кароліни, то поліція просить повідомити про це за номерами телефонів: (099) 618 08 48, (096) 522 32 51 або 102.