У Кривому Розі розшукують безвісти зниклу 12-річну дівчинку
8 жовтня 2021 , 12:39Читать новость на русском
Джерело:Нацполіція Дніпропетровщини
У Кривому Розі зникла Кароліна Нехайчик 2009 року народження. Вона пішла з дому й не повернулася. Дитину шукають вже добу.
Дівчинка пішла з дому 7 жовтня. Про зникнення дитини в поліцію повідомила її мати. Правоохоронці просять допомогти знайти підлітка.
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Пішла з дому й не повернулася
Поліція розшукує безвісти зниклу Нехайчик Кароліни Олександрівни 2009 року народження. Вона 7 жовтня пішла з дому та не повернулася.
Який вигляд має дівчинка:
- зріст 150 сантиметрів;
- худорлявої статури;
- волосся довге, русявого кольору, очі карі;
- одягнена в куртку рожевого кольору, синю спортивну кофту, темні штани, кросівки сірого кольору;
- на підборідді зліва дві родимки;
- на руках шрами від укусу собаки.
У Кривому Розі розшукують Кароліну Нехайчик / Фото Нацполіції