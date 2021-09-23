Їх навчальний заклад розташований у в Амур-Нижньодніпровському районі, проте вони туди так і не дійшли. Про оголошення в розшук правоохоронці повідомили зранку наступного дня.
Нещодавно Зниклу на Львівщині 14-річну школярку знайшли на заправці у Києві
Прикмети 15-річнох Каміли Клочко
На вигляд школярці приблизно 14 – 15 років. Її зріст – приблизно 160 сантиметрів. Її тіло середньої статури, а волосся довге – нижче плечей. Очі дівчини карого кольору.
На момент зникнення була одягнена в:
- чорну куртку;
- сірі джинси,
- чорні кеди.
Зникла Каміла Клочко / Фото Нацполіції
Прикмети 14-річної Єлизавети Унченко
На вигляд зниклій школярці 14 – 15 років. Її зріст – приблизно 165 сантиметрів. Вона має худорляву тілобудову та довге біле волосся.
На момент зникнення була одягнена в:
- чорну куртку,
- сині джинси,
- чорне взуття.
Зникла Єлизавета Унченко / Фото Нацполіції