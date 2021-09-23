Їх навчальний заклад розташований у в Амур-Нижньодніпровському районі, проте вони туди так і не дійшли. Про оголошення в розшук правоохоронці повідомили зранку наступного дня.

Нещодавно Зниклу на Львівщині 14-річну школярку знайшли на заправці у Києві

Прикмети 15-річнох Каміли Клочко

На вигляд школярці приблизно 14 – 15 років. Її зріст – приблизно 160 сантиметрів. Її тіло середньої статури, а волосся довге – нижче плечей. Очі дівчини карого кольору.

На момент зникнення була одягнена в:

  • чорну куртку;
  • сірі джинси,
  • чорні кеди.

Зникли школярки в Дніпрі
Зникла Каміла Клочко / Фото Нацполіції

Прикмети 14-річної Єлизавети Унченко

На вигляд зниклій школярці 14 – 15 років. Її зріст – приблизно 165 сантиметрів. Вона має худорляву тілобудову та довге біле волосся.

На момент зникнення була одягнена в:

  • чорну куртку,
  • сині джинси,
  • чорне взуття.

Зникли школярки в Дніпрі
Зникла Єлизавета Унченко / Фото Нацполіції