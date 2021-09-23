Пішли до школи та зникли: у Дніпрі розшукують 2 дівчаток – особливі прикмети

У Дніпрі 22 вересня зникли 2 неповнолітні дівчини. Востаннє їх бачили о 8 ранку, коли діти вийшли з дому в напрямку школи.

Їх навчальний заклад розташований у в Амур-Нижньодніпровському районі, проте вони туди так і не дійшли. Про оголошення в розшук правоохоронці повідомили зранку наступного дня.

Нещодавно Зниклу на Львівщині 14-річну школярку знайшли на заправці у Києві

Прикмети 15-річнох Каміли Клочко

На вигляд школярці приблизно 14 – 15 років. Її зріст – приблизно 160 сантиметрів. Її тіло середньої статури, а волосся довге – нижче плечей. Очі дівчини карого кольору.

На момент зникнення була одягнена в:

чорну куртку;

сірі джинси,

чорні кеди.



Зникла Каміла Клочко / Фото Нацполіції

Прикмети 14-річної Єлизавети Унченко

На вигляд зниклій школярці 14 – 15 років. Її зріст – приблизно 165 сантиметрів. Вона має худорляву тілобудову та довге біле волосся.

На момент зникнення була одягнена в:

чорну куртку,

сині джинси,

чорне взуття.



Зникла Єлизавета Унченко / Фото Нацполіції

Усіх хто володіє будь-якою інформацію про місце перебування дівчат,до поліції за номерами телефонів: