Пішли в ж*пу, – батько харківського мажора пригрозив журналістці

Батько 16-річного мажора, який влаштував смертельну ДТП у Харкові, пригрозив журналістці "проблемами". Чоловік "послав" медійницю.

Журналістка запитала, як батько ставиться до проблем із законом, які є в його сина. На що чоловік вкрай різко відповів.

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Слухайте, пішли в ж*пу! Будуть у вас проблеми із законом,

– сказав батько.

До слова, раніше чоловік обурювався, чому про його сина в мережі "пишуть лише погане, а оминають хороше". Батько говорив про сплановану акцію. Він запевняв, що "з Колі хочуть зробити злочинця".

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