Пішли в ж*пу, – батько харківського мажора пригрозив журналістці
28 жовтня 2021 , 10:44Читать новость на русском
Джерело:ICTV
Батько 16-річного мажора, який влаштував смертельну ДТП у Харкові, пригрозив журналістці "проблемами". Чоловік "послав" медійницю.
Журналістка запитала, як батько ставиться до проблем із законом, які є в його сина. На що чоловік вкрай різко відповів.
До теми Колю хочуть зробити злочинцем, – батько ймовірного винуватця ДТП у Харкові
Слухайте, пішли в ж*пу! Будуть у вас проблеми із законом,
– сказав батько.
До слова, раніше чоловік обурювався, чому про його сина в мережі "пишуть лише погане, а оминають хороше". Батько говорив про сплановану акцію. Він запевняв, що "з Колі хочуть зробити злочинця".
Що відомо про смертельну ДТП у Харкові
- Аварія на перехресті вулиць Гагаріна та Одеської сталась ввечері 26 жовтня. Infinity на шаленій швидкості пролетіла на червоне світло й врізалася в Chevrolet. Остання від удару відлетіла на узбіччя та врізалась у стовп. 58-річний водій авто загинув одразу.
- За кермом Infinity був 16-річний Микола, який вже неодноразово потрапляв у скандали та кримінал. Крім нього, в машині їхали ще 2 19-річні хлопці та неповнолітня дівчина.
- Неповнолітній часто хизувався в інстаграмі швидкісною їздою за кермом, пачками грошей та автоматами в багажнику.
- У мережу злили ймовірне листування підлітка, де він розповідав, що їздить на червоне, а проблеми з поліцією вирішує за 100 – 200 доларів.
- Крім того, він вже мав умовне. Це покарання хлопець отримав за стрілянину у 2019 році.
- Поліція відкрила кримінальну справу. Миколі вже вручили підозру, зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Ймовірному винуватцю загрожує до 8 років за ґратами.