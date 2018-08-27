Пішли гратися у хлів і згоріли: на Рівненщині у пожежі загинули двоє дітей

Трагедія сталась напередодні увечері 26 серпня у селі Оженин, що на Рівненщині. Пожежа забрала життя двох маленьких дітей.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Рівненській області.

Читайте також: Пожежа спалахнула на звалищі під Балаклією: до гасіння залучили вертоліт

Двоюрідні братик та сестричка бавилися без нагляду в господарській будівлі і раптом та зайнялася. Оскільки вона була дерев'яною і вщент набита сіном, вогонь швидко охопив усе приміщення. Врятувати дітей не вдалося, рятувальники виявили бездиханні тіла семирічного хлопчика та шестирічної дівчинки.

Ймовірна причина пожежі – пустощі дітей з вогнем.

Зі слів бабусі, вона відійшла на кілька хвилин для того, щоб відповісти на телефонний дзвінок. У цей час, коли вона вийшла, вся господарча будівля палала. Скоріше за все, що діти бавились сірниками або запальничкою,

– прокоментував речник Головного управління ДСНС у Рівненській області Дмитро Мельник.