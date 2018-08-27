Пішли гратися у хлів і згоріли: на Рівненщині у пожежі загинули двоє дітей
Трагедія сталась напередодні увечері 26 серпня у селі Оженин, що на Рівненщині. Пожежа забрала життя двох маленьких дітей.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Рівненській області.
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Двоюрідні братик та сестричка бавилися без нагляду в господарській будівлі і раптом та зайнялася. Оскільки вона була дерев'яною і вщент набита сіном, вогонь швидко охопив усе приміщення. Врятувати дітей не вдалося, рятувальники виявили бездиханні тіла семирічного хлопчика та шестирічної дівчинки.
Ймовірна причина пожежі – пустощі дітей з вогнем.
Зі слів бабусі, вона відійшла на кілька хвилин для того, щоб відповісти на телефонний дзвінок. У цей час, коли вона вийшла, вся господарча будівля палала. Скоріше за все, що діти бавились сірниками або запальничкою,
– прокоментував речник Головного управління ДСНС у Рівненській області Дмитро Мельник.