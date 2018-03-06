Пишногруда модель Демі Роуз похизувалася фігурою у купальнику: фото

Популярна британська модель Демі Роуз показала свою чудову фігуру під час відпочинку на острові Сал, Кабо-Верде.

Незважаючи на досить розслаблений вигляд, Роуз стежить за своєю фігурою. 22-річна Демі показала тонку талію та пишні форми у червоному в'язаному купальнику.

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Демі Роуз на відпочинку

Її бікіні було червоного кольору з барвистими смужками, що ще більше підкреслювало золотисту засмагу моделі.

Фото: Daily Mail

Хто така Демі Роуз?



Демі Роуз Маубі народилася в місті Саттон Колфілд в Великобританії. У 2015 році вона переїхала в США і стала учасницею модельного реаліті-шоу TAZ'S MODELS.



Зараз на Instagram моделі підписані понад шість мільйонів людей. У свій мікроблог дівчина викладає зйомки з фотосесій та багато провокаційних селфі. Дівчна також часто бере участь в оголених зйомках.