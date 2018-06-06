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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Пишногруда модель Демі Роуз прогулялася у прозорій сукні: фото

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Демі Роуз
Демі Роуз / Фото з Іnstagram

Британська модель Демі Роуз продовжує розбурхувати уяву шанувальників, демонструючи свою розкішну фігуру.

23-річна модель завітала на модну подію у Лондоні і одразу привернула до себе увагу камер, пише Daily Mail. Невгамовна Демі обрала сукню чорну, через яку виднілася її білизна.

Демі Роуз

Дівчина завершила образ чорними босоніжками на шпильках, чорною сумочкою та насиченим макіяжем.

До слова, нещодавно Кім Кардашян опублікувала спокусливу світлину, де вона одягнена у прозору сукню.

Хто така Демі Роуз? Британська модель, параметри якої далекі загальноприйнятих стандартів. Але це не завадило Демі добитися успіху у модельному світі та в інтернет-просторі.

 

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
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